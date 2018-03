Sky Italia e Open Fiber per il lancio di un servizio via fibra a partire dall' estate 2019

Astrosamantha - su Sky Arte il film sulla prima donna italiana nello spazio : È nata Kelsey Amal Scienza Al via Gravity, scienza e Arte in mostra al Maxxi di Roma Scienza Nuova missione per Luca Parmitano: nel 2019 il ritorno nello spazio

Astrosamantha - su Sky Arte il film sulla prima donna italiana nello spazio : ROMA – Il sogno di fare l’astronauta appartiene ai ricordi di infanzia di tutti: Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio, ha realizzato questo sogno ed è diventata al tempo stesso un modello, un simbolo di coraggio e determinazione femminile. Astrosamantha è il documentario firmato da Gianluca Cerasola che, con la voce di Giancarlo […]

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primo incontro tra Mediapro e Sky Italia : È andato in scena oggi pomeriggio a Milano un primo incontro tra alcuni esponenti di Mediapro e di Sky, a quanto apprende l'Adnkronos, sulla questione relativa ai Diritti televisivi della Serie A, che la società iberica si è aggiudicata per un miliardo e cinquanta milioni. Un incontro distensivo, con la massima apertura da parte di Mediapro per iniziare una strategia di partnership con la tv satellitare. L'intermediario ...

Trust : il rapimento Getty su Sky Atlantic. Nel cast Hilary Swank e Luca Marinelli - musiche e location italiane : Trust, Il rapimento Getty Potere, denaro, corruzione. Invidie e tensioni. C’è tutto questo in Trust- Il rapimento Getty, la serie tv trasmessa da oggi su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti. Prodotta da FX e distribuita dalla Twentieth Century Fox, la produzione racconta il drammatico e clamoroso sequestro di John Paul Getty III, il nipote di un ricchissimo petroliere statunitense, avvenuto nel luglio 1973 a Roma per mano ...

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all'estero come in Italia - le novità dal 1 aprile : ... questi se in patria pagano un abbonamento per usufruire di un determinato servizio di streaming e di contenuti on demand, devono usufruirne allo stesso modo anche quando si trovano all'estero per ...

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all’estero come in Italia - le novità dal 1 aprile : Una graditissima novità è in arrivo per gli abbonati Netflix, SkyGo, Amazon Prime Video, Premium e di tanti altri servizi on demand e in streaming in abbonamento: tutti i clienti di queste piattaforme potranno ben presto beneficiare della visione di tutti i contenuti in Europa come in Italia, senza alcuna limitazione o particolare prerequisito se non quello di avere a disposizione una connessione internet naturalmente. Lo spirito comunitario ...

Trust - Il Rapimento Getty - su Sky Atlantic HD il rapimento italiano di John Paul Getty III : Dal 28 marzo sarà Sky Atlantic HD a trasmettere, in esclusiva per l’Italia e in contemporanea con gli Stati Uniti, Trust – IL rapimento Getty, serie tv ideata e prodotta dal team di Premi Oscar® per The Millionaire formato da Danny Boyle, Simon Beaufoy e Christian Colson. La serie, una produzione FX distribuita dalla Twentieth Century Fox Television Distribution, racconta l'inferno vissuto da John Paul Getty III, erede ...

Gand-Wevelgem 2018 - tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Trentin - è il tuo momento! Moscon punta del Team Sky al Nord - occhio a Colbrelli e Modolo : Il grande ciclismo si sta spostando al Nord. Già oggi, con l’E3 di Harelbeke, prenderanno il via due settimane intensissime, che ci condurranno fino allo spettacolo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix. Domenica, però, sarà il turno della Gand-Wevelgem 2018, classica storica del panorama internazionale: aperta sia ai velocisti più resistenti che hai colpi di mano, è una corsa molto particolare, tutta da seguire in quanto la fase ...

Celebrity MasterChef Italia 2 al via su SkyUno : gli eliminati della prima puntata : Celebrity MasterChef Italia 2018 è pronto a debuttare su SkyUno HD con le quattro nuove serate in onda il giovedì da oggi, 15 marzo, alle 21.15. Chiusa la stagione regolare di MasterChef 7, vinto da Simone Scipione, tocca ai vip indossare i grembiuli, scaravoltare Mystery Box e dimostrare di conoscere i segreti - almeno i rudimenti - dell'alta cucina.prosegui la letturaCelebrity MasterChef Italia 2 al via su SkyUno: gli eliminati della prima ...

VALERIO FAYNA SPINELLA/ Dal calcio ai fornelli - ecco chi è il giornalista di Sky (Celebrity Masterchef Italia) : VALERIO FAYNA SPINELLA è uno dei volti noti del mondo di Sky inerente al calcio. Nella sua vita, però, sta per entrare il programma Celebrity Masterchef.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:49:00 GMT)

Celebrity MasterChef Italia - su Sky Uno HD la seconda edizione del vip cooking show : Il cooking show più amato della tv si sdoppia anche quest'anno. Dopo il successo della scorsa edizione, torna in onda in esclusiva su Sky Uno HD dal 15 marzo alle 21.15 Celebrity MasterChef Italia. Una nuova stagione del programma - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che porterà ancora una volta tra i fornelli, a contendersi il titolo di Celebrity MasterChef 2018, <strong...

Celebrity MasterChef Italia - da giovedì 15 marzo su Sky Uno HD : Celebrity MasterChef Italia, che vede dodici personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo sfidarsi per ottenere il titolo di Celebrity MasterChef 2018 torna su Sky Uno HD alle 21:15

Celebrity MasterChef Italia 2 - cast concorrenti e giudici : dal 15 marzo torna la 2ª edizione su Sky Uno : Giovedì 15 marzo al via in prima serata su Sky Uno Celebrity MasterChef Italia 2. torna così la versione VIP del celebre cooking show che nella prima edizione aveva visto il trionfo di Roberta Capua. Scopriamo ora chi saranno i nuovi concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport che si sfideranno per il titolo di secondo Celebrity MasterChef Italiano. Al via la nuova edizione di Celebrity MasterChef Italia su ...

Sky - il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni : Il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni, marchigiano di Montecosaro. Dei venti entrati nella cucina di Masterchef, alla finale andata in scena questa sera sono arrivati in tre. A suon di pentole e impiattamenti, Kateryna, Alberto e Simone si sono qualificati all'ultimo atto del talent culinario targato Sky, che per il titolo di settimo Masterchef Italiano aveva messo in palio 100 mila euro e un libro ...