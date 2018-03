Sky incontra Mediapro | la presentazone dei pacchetti si avvicina

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro incontra Mediaset - Tim - Perform e Sky : Settimana importante per la questione relativa ai Diritti televisivi della Lega di Serie A che oggi ha eletto a Milano il nuovo presidente Gaetano Miccichè. Gli spagnoli di Mediapro, dopo il via libera dell'Antitrust quattro giorni fa, devono stringere i tempi. Nelle prossime ore il presidente di Mediapro, Jaume Roures, a quanto si apprende, è atteso in Italia per delle riunioni con alcune banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo e ...