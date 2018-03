Sky e Fox | le serie tv in arrivo nel mese di aprile

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO (domenica ore 16.15) LEICESTER-CHELSEA (domenica ore 17.30) REAL MADRID-GIRONA (domenica ore 20.45) Sabato 17 Marzo, ore 18.30: LIVERPOOL-WATFORD diretta esclusiva Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Domenica 18 Marzo nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ospite DAVID DI MICHELE ore 19, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 ...

Come cambia l'offerta serie tv. Sky Netflix vs Fox Disney : Il colosso americano ha la sede a Philadelphia: è il più grande operatore via cavo e una delle più importanti industrie mediatiche al mondo. Possiede canali nazionali e via cavo ed è proprietario di ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 - 5 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO (sabato ore 16.15) REAL MADRID - GETAFE (sabato ore 20.45) BARCELLONA - ATLETICO MADRID (domenica ore 16.15) Super match all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-CHELSEA dopo Mourinho, Conte ancora a Manchester per sfidare Guardiola domenica, ore 17, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Al termine dell’incontro dell’Etihad, alle ore ...

Sky e Fox - tutte le serie tv del mese di marzo : Sky non si ferma mai, guarda sempre avanti e ha capito, ancora una volta, che l’unione fa la forza. È per questo che ha appena annunciato una nuova partnership con Netflix, la prima al mondo del suo genere, che permetterà ai clienti Sky di accedere ai prodotti del celebre servizio streaming attraverso la piattaforma Sky Q. E viceversa i clienti Netflix potranno migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky che verrà creato ad hoc o ...

Sky - Comcast punta 25 miliardi di euro per battere Fox e Disney : Tutti voglio Sky . Dopo Fox e Disney , si è fatta avanti Comcast mettendo sul piatto 25 miliardi di euro per aggiudicarsi il gruppo europeo della pay Tv. Il più grande operatore via cavo degli Stati ...

Comcast sfida Fox e Disney : Opa da 31 miliardi di dollari per Sky : Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti proprietario del network televisivo Nbc e degli studios cinematografici Universal, mette sul piatto 31 miliardi per portarsi...

Sky : Comcast sfida Fox - offre 22 - 1 miliardi di sterline : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Comcast sfida Fox : offerta da 22 - 1 mld di sterline per Sky : Comcast sfida Fox e lancia un'offerta da 22,1 miliardi di sterline per acquisire Sky Plc. La proposta del gruppo che controlla NbcUniversal é tutta in contanti e corrisponde a 12,50 sterline per ogni ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 27 Febbraio - 1 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) ESPANYOL-REAL MADRID (martedi 27 ore 20) DIRETTA GOL LIGA (mercoledi ore 19.30 e 21.30) FA CUP | TOTTENHAM – ROCHDALE (mercoledi ore 21) LAS PALMAS-BARCELLONA (giovedi ore 21) Dopo la finale della Caraibo Cup di nuovo in campo ARSENAL-MANCHESTER CITY giovedi 1 Marzo ore 20.45 su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD con il commento di Gianfranco Zola <img ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 25 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) REAL MADRID-ALAVES (sabato ore 16.15) BARCELLONA-GIRONA (sabato ore 20.45) FINALE LEAGUE CUP | ARSENAL - MANCHESTER CITY (domenica ore 17.30) SIVIGLIA-ATLETICO MADRID (domenica ore 20.45) Faccia a faccia a Old Trafford - MOURINHO vs CONTE: MANCHESTER UNITED-CHELSEA domenica ore 15.05 Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD, con il commento di Gianluca Vialli ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 19 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) CHELSEA – HULL CITY (venerdi ore 21) EIBAR - BARCELLONA (sabato ore 16.15) ROCHDALE - TOTTENHAM (domenica ore 17) BETIS - REAL MADRID (domenica ore 20.45) Inizia il weekend ricco di Fox Sports con il quinto turno di FA C...

911 : la nuova serie di Ryan Murphy da stasera su FoxLife (Sky - 114) : Dal 13 febbraio, il martedì alle 21.05 su FoxLife (Sky,114) è di scena l’azione con serie 9-1-1. La serie prende il titolo dal numero unico d’emergenza negli USA, 911 appunto. Nei 13 episodi di questa prima stagione vedremo le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un’unica parola d’ordine: agire prima possibile per evitare conseguenze irr...