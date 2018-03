: Su #Skripal mentono sia Londra che Mosca. Lo dicono gli scienziati che crearono il #Novichok - Agenzia_Italia : Su #Skripal mentono sia Londra che Mosca. Lo dicono gli scienziati che crearono il #Novichok - discoradioIT : Caso #Skripal, la spia russa avvelenata: saranno 150 i diplomatici occidentali espulsi da #Mosca - fattoquotidiano : Mosca fa la sua mossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere 60 diplomatici russi per il caso Skripal… -

"L'Italia purtroppo è tra i Paesi che si sono fatti" sul caso, unendosi alla decisione di espellere diplomatici russi per solidarietà con la Gran Bretagna, ma "in mancanza di prove" della colpevolezza di. Lo ha detto la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova. Intanto l'ambasciata russa in Italia ha commentato l'espulsione di "due funzionari", affermando che perè stato "un gesto di inimicizia in netto contrasto con la plurisecolare tradizione di buone relazioni" tra i due Paesi,(Di giovedì 29 marzo 2018)