Sinistra anno zero | perché è scomparsa e chi l’ha uccisa

Mauro Calise : Di Maio e Salvini dureranno più di Renzi? Sì - perché non sono di Sinistra : Un messaggio per Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Sì, risponde Mauro Calise, docente di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II, che ha dedicato lunghi studi alla cosiddetta democrazia ...

Nadia Urbinati : Lega e Cinquestelle hanno sostituito la Sinistra? Ce l'aveva già spiegato Marx : Il problema è che la sinistra è diventata l'élite intellettuale liberal-cosmopolita con valori non radicati nel Paese ma nel mondo vario. E invece il popolo più bisognoso, o comunque con meno ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di Sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

Sinistra - democratici e progressisti : anno zero - ora rifondazione : Il risveglio è un incubo. Il Movimento Cinque Stelle al 32%. La Lega, cioè la destra nazionale, al 18%. Tutto il centro-destra al 37%. La Sinistra, il centro-Sinistra, l'insieme delle forze democratiche e progressiste al punto più basso della storia della Repubblica italiana. Mai così male. Gli scenari che ora si profilano sono da horror: un governo Di Maio, un governo Cinque Stelle-Lega. La sensazione è che si ...

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche Sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...

"A Sinistra fanno soldi coi migrantiEcco il business dietro il caso Pamela" : Macerata è una cittadina sonnacchiosa di quasi 42000 anime che improvvisamente, dopo la brutale morte della 18enne Pamela Mastropietro e il raid contro gli immigrati di Luca Traini, è diventata il centro delle paure italiane, un caleidoscopio da cui guardare il cambio di pelle delle nostre province dimenticate Segui su affaritaliani.it

Foibe : Salvini - a Sinistra hanno coscienza sporca : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – ‘Giorno del Ricordo, onore e preghiere per le migliaia di italiani innocenti ammazzati dai comunisti slavi, per gli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati cacciati dalle loro case. Perché questa tragedia non si studia sui banchi di scuola? Perché quasi tutte le tivù e i giornali non ne parlano? Forse perché qualcuno, a sinistra, ha la coscienza sporca? Mai più, nella nostra Terra, una tragedia ...

Se ne vanno i consiglieri Massa e Comella di Sinistra e Voce Libera : Forte sempre più in bilico : La crisi della maggioranza è stata discussa dall'assemblea del comitato elettorale della formazione politica, dalla quale è scaturita una posizione condivisa all'unanimità. 'Se vogliono mi mandino a ...

Toni Negri : «Sinistra polverizzata. Ci salveranno i poteri forti» : «Mi auspico che Bruxelles prenda le redini dell’Italia dopo il 4 marzo. Non lo desidero, per me la burocrazia europea è il grande nemico. Però è meglio avere qualcosa, che il nulla più completo. Angela Merkel, fatti avanti…». Toni Negri ha le idee chiare per quello che si augura dopo le elezioni politiche italiane. L’attivista e filosofo italiano, 84 anni, parla dalla sua Parigi, città in cui ha vissuto ormai gran parte della ...

Toni Negri : «Sinistra polverizzata. Ci salveranno i poteri forti…» : «Mi auspico che Bruxelles prenda le redini dell’Italia dopo il 4 marzo. Non lo desidero, per me la burocrazia europea è il grande nemico. Però è meglio avere qualcosa, che il nulla più completo. Angela Merkel, fatti avanti…». Toni Negri ha le idee chiare per quello che si augura dopo le elezioni politiche italiane. L’attivista e filosofo italiano, 84 anni, parla dalla sua Parigi, città in cui ha vissuto ormai gran parte della ...

Roma - Emerson va. Kolarov in affanno - a Sinistra si fatica : ... la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi) e perché Aleksandar Kolarov è in calo evidente da un mese, scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. Il problema vero, però, in realtà è che ...

Fanno satira "non di Sinistra" : Facebook gli chiude la pagina : ... un contenitore 'prettamente satirico' che si diletta a sbeffeggiare il variopinto mondo della sinistra politica italiana. Quasi 133 mila like a partire dal 2015, svaniti (per ora) in una sera. 'Non ...

Sondaggi - M5s al 34% tra i giovani. Destra e Sinistra pari al 30%. Ma saranno tutti gli altri a decidere chi vince : Il centroDestra ormai stabile al 39%, a un soffio dalla “soglia magica” del 40, che potrebbe garantire la maggioranza. Il centrosinistra staccato di ben undici punti, fisso addirittura al 27,9%. E poi il Movimento 5 stelle prima forza ma “solo”al 26,3%. Sono i numeri dell’ultimo Sondaggio di Euromedia. Una rilevazione effettuata su 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne e diffusa durante la ...

Razzismo - destra e Sinistra hanno forzato la Costituzione col piede di porco. E questo è il risultato : “Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Lo dice il candidato alla Regione Lombardia del cosiddetto “centrodestra“, che si rivela essere invece destra bieca e razzista. Attilio Fontana, già sindaco leghista di Varese (una fama, bontà nostra, da moderato) spiega meglio ...