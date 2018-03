Calcio : Sindaco Palermo - no fallimento ottima notizia - città merita squadra al top : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "La notizia della decisione del tribunale di rigettare la richiesta di fallimento del Palermo Calcio è un'ottima notizia non solo per i tifosi e gli appassionati ma per tutta la città. Palermo merita una squadra ai massimi livelli, supportata da una società in piena ef

Palermo : Lega - Orlando Sindaco clandestini non di tutti palermitani : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Orlando? E' il sindaco dei clandestini, non lo è mai stato di tutti palermitani. E’ chiaro che sta perdendo il contatto con la realtà. Ad ascoltare le sue parole odierne sono più 'palermitani' i nigeriani clandestini arrestati ieri a Palermo per sfruttamento della pro

M5S : Sindaco Palermo - reddito cittadinanza condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. "Se vogliamo risolvere su

M5S : Sindaco Palermo - reddito cittadinanza condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. “Se vogliamo risolvere subito i problemi – dice il sindaco e Presidente di Ance Sicilia – è chiaro che non c’è niente altro da fare ...

Palermo : condannato per concussione - Prefetto sospende Sindaco di Gratteri : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Sospeso il sindaco di Gratteri (Palermo), Giacomo Ilardo. Il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha adottato il provvedimento di sospensione di diritto dalla carica nei confronti del primo cittadino in applicazione della legge Severino, dopo la sentenza, emessa dal

STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni - video aggressione a Vittorio Brumotti e troupe : Palermo - condanna Sindaco : Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA: video Anticipazioni del servizio di Vittorio Brumotti dove lui e la troupe vengono aggrediti a Palermo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:08:00 GMT)

Palermo : militante Fn pestato - Sindaco 'fascismo non si combatte con squadrismo' : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Quanto avvenuto stasera con l'aggressione ai danni del segretario provinciale dell'organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamen

Palermo : militante Fn pestato - Sindaco ‘fascismo non si combatte con squadrismo’ : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – “Quanto avvenuto stasera con l’aggressione ai danni del segretario provinciale dell’organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e ...

Palermo : danneggiata auto Sindaco Ustica - tagliati copertoni : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - danneggiata l'auto del sindaco di Ustica (Palermo), Attilio Licciardi. Ignoti hanno tagliato i copertoni della vettura, parcheggiata, dice lo stesso primo cittadino che ha presentato denuncia, "in una strada molto trafficata della mia isola". Polizia municipale e carab

Palermo : danneggiata auto Sindaco Ustica - tagliati copertoni : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) – danneggiata l’auto del sindaco di Ustica (Palermo), Attilio Licciardi. Ignoti hanno tagliato i copertoni della vettura, parcheggiata, dice lo stesso primo cittadino che ha presentato denuncia, “in una strada molto trafficata della mia isola”. Polizia municipale e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini. “Sono rimasto incredulo e ...

Palermo : Cga respinge ricorso Regione - Orlando rimane Sindaco metropolitano : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Leoluca Orlando rimane sindaco della città metropolitana di Palermo. A stabilirlo è il Cga che ha respinto il ricorso della Regione contro l'ordinanza del Tar di sospensione dei provvedimenti regionali che avevano portato alla decadenza di Orlando dalla carica di sindac

Shoah : Sindaco Palermo - ricordo obbligo morale e per promuovere accoglienza : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "La Giornata della Memoria quest'anno cade per Palermo in un momento particolare, quando ci accingiamo a dare avvio alle manifestazioni legate alla Capitale della Cultura e delle Culture. In questi giorni, in cui assistiamo al ritorno violento e strisciante di quella '

Pd : Cracolici - adesione Sindaco Palermo? Frutto logica di scambio (2) : (AdnKronos) - E a chi attribuisce al sindaco di Palermo la responsabilità della sconfitta del centrosinistra alle scorse regionali, Cracolici replica: "Il sindaco di Palermo è stato la foglia di fico dietro cui si è nascosto il Pd. Il partito ha lasciato spazio a Orlando perché era incapace di fare,

Pd : Cracolici - adesione Sindaco Palermo? Frutto logica di scambio : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "La politica è ormai diventata un supermarket dove ognuno compra, svende, sceglie con un'idea diseducativa e devastante. Io sono contento che Orlando annunci l'ingresso nel Pd, gli do il benvenuto, mi dispiace, però, che lo abbia fatto solo ora perché ha dato a questa