Silvio Berlusconi | il retroscena | ' Stare al governo a ogni costo' | e il sogno Ministero

Il 3 aprile nascerà '20' - la nuova creatura di Pier Silvio Berlusconi. Scoprite la programmazione del canale - : In maggio, poi, sarà la volta di Focus, canale di scienza e documentari che Mediaset decide di editare in prima persona, riprendendosi un marchio che Mondadori aveva finora concesso in licenza al ...

Centrodestra - il retroscena su Giorgia Meloni. Gela Silvio Berlusconi : 'Partito unico? No - noi non ci stiamo' : Un retroscena nel retroscena. Quando Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , scrive Repubblica , sabato mattina si sono visti per sbloccare la crisi sulla presidenza di Camera e Senato , ...

Silvio Berlusconi - il tramonto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Caso Scajola - Silvio Berlusconi depone come teste a Reggio : Reggio CALABRIA - 'Mi è sembrata una cosa di una stupidità assoluta'. Lo ha detto Silvio Berlusconi deponendo come teste al processo a carico di Claudio Scajola, rispondendo alle domande del pm ...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per una questione legata al “caso Ruby” : L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per una questione legata al cosiddetto “caso Ruby”, dal soprannome della marocchina Karima el Marough: è accusato di aver dato 400mila euro e altri beni The post Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per una questione legata al “caso Ruby” appeared first on Il Post.

Processo Ruby - ancora un rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi : Gup di Milano ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi e quattro "olgettine" in un filone del procedimento Ruby ter. Il legale Federico Cecconi: "Dimostreremo l'innocenza del Cavaliere". Gli imputati dovranno rispondere per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.Continua a leggere

Silvio Berlusconi a processo per il Ruby Ter a Milano : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche 4 'olgettine' nel filone con al centro i versamenti più recenti dell'ex premier alle giovani e i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Il processo inizierà il prossimo 9 maggio. Il leader di Forza Italia è già processo a ...

Luciana Littizzetto - lo schifo in diretta da Fazio su Silvio Berlusconi : 'Soltanto se la f***' : Per qualcuno la volgarità è imperdonabile solo se banale. Ma Luciana Littizzetto evidentemente non lo sa e a Che tempo che fa , nel 'salottino' di Fabio Fazio su Raiuno, si lascia andare alle sue gag ...

Processo Matacena - Silvio Berlusconi : Il leader di Forza Italia e l’ex governatore della Liguria in tribunale per testimoniare al Processo contro l’ex ministro dell’Interno

Silvio Berlusconi - Nunzia De Girolamo : 'Troppo buono - la classe dirigente non è stata alla sua altezza' : 'Dopo una sconfitta è sempre necessario riflettere sugli errori commessi . La responsabilità della débâcle alle politiche è di tutta la classe dirigente che non si è dimostrata all'altezza di ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini premier. Lega e M5s soli? Un ircocervo' : Matteo Salvini 'ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo '. Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera incorona il leader della Lega di fatto mettendogli i ...

Silvio Berlusconi : "Salvini e Di Maio insieme? Un ircocervo" : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato "è stata un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". A dirlo è Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera in cui commenta la scelta di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per le presidenze di Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando che "si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima ...