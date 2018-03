Signorini | Frizzi aveva tumori diffusi ed inoperabili | ma voleva portare il sorriso

Fabrizio Frizzi - Alfonso Signorini : “Aveva tumori diffusissimi inoperabili. Ecco perché ha fatto un vero miracolo” : In molti, nei giorni scorsi, hanno parlato delle gravissime condizioni di salute di Fabrizio Frizzi . Nessuno però ha voluto parlare della malattia del conduttore scomparso all’età di 60 anni, cosa alla quale ha accennato invece Alfonso Signorini . Ospite di Matrix, il direttore di Chi, ha ricordato Frizzi : “Lui sapeva che non aveva scampo. E questo è molto importante da sottolineare, perché quando ha avuto quella ischemia che l’ha ...

