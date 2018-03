Sicurezza stradale | Alex Zanardi | “Coprite lo schermo del cellulare con la cover quando

Sicurezza stradale - Zanardi lancia l'appello : "Cover your phone" : Utilizzare uno smartphone mentre si guida può essere causa di gravissimi incidenti stradali. Un problema sottovalutato, un allarme che lancia Alex Zanardi, quattro volte campione paralimpico: è il protagonista di...

Sicurezza stradale - Alex Zanardi lancia l'appello "Cover your phone" : Sicurezza stradale, Alex Zanardi lancia l'appello "Cover your phone" Il pilota e campione paralimpico ha partecipato a uno spot durante il quale invita tutti coloro che si mettono al volante a coprire lo schermo del proprio smartphone per evitare di essere distratti da messaggi o email Parole chiave: ...

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) – Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo sarà siglato in attuazione ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Si è concluso il contest rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza stradale #buonmotivo promossa, lo scorso dicembre, da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo. Tra decine e decine di proposte canore e musicali inviate sulla ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) – Il vincitore presenterà il proprio brano su alcune radio locali diffuse sul territorio nazionale (Radio Vivafm; Radio Birikina; Radio Bella & Monella; Radio Linea; Radio Rock; Radio Martee; Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana e Radio Amore) e parteciperà dal vivo ad eventi musicali e iniziative promosse da Anas. La nuova campagna sulla sicurezza stradale ha avuto come testimonial il cantante Francesco ...

Piccolo : rete stradale Capitale sotto parametri Sicurezza : Roma – Piccolo: a rischio incolumità pedoni, automobilisti e motociclisti Roma – Di seguito le parole della consigliera del PD capitolino, Ilaria Piccolo. “Dopo le... L'articolo Piccolo: rete stradale Capitale sotto parametri sicurezza su Roma Daily News.

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash’ a Polizia Stradale Veneto : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) – E-Distribuzione (Gruppo Enel) TriVeneto dona alla Polizia Stradale del Veneto un dispositivo ‘Top Crash”, l’innovativo sistema che consente di ridurre notevolmente i tempi di rilevamento degli incidenti stradali – con riproduzione in tempo reale del rilievo planimetrico – semplificare e aumentare la Sicurezza degli agenti in strada, e minimizzare i disagi per gli utenti nel ...