Sicilia | Sgarbi | Tusa assessore? Indicato da Forza Italia

Sicilia - Governo Musumeci cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Sgarbi? Da governo trattamento vergognoso : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "E' vergognoso il trattamento che hanno riservato all’assessore ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. Prima lo strumentalizzano in campagna elettorale e solo dopo cento giorni se ne disfano in maniera indecorosa, impedendogli di proseguire il lavoro e portare a termine im

Sicilia - SGARBI SI DIMETTE DA ASSESSORE AI BENI CULTURALI/ "Musumeci è un gran maleducato" : ecco il successore : SICILIA, SGARBI si DIMETTE da ASSESSORE ai BENI CULTURALI: rottura con il governatore Musumeci, definito dal critico d'arte "un gran maleducato". SGARBI indica il nome del suo successore..(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Sicilia - Sgarbi preferisce il Parlamento e si dimette da assessore : “Perso le politiche per colpa di Musumeci. È maleducato” : Dopo neanche cinque mesi, Vittorio Sgarbi si dimette da assessore ai Beni culturali in Sicilia e sceglie di accomodarsi in Parlamento. Il critico d’arte, che ha perso la sfida nell’uninominale con Luigi Di Maio ma è stato eletto nel proporzionale, ha annunciato di aver ufficializzato l’addio alla giunta di Nello Musumeci, con il quale non vuole “aver alcun rapporto” perché “è un gran ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti". Così Giancarlo Cancelleri, l

Sicilia - Sgarbi : 'Mi dimetto da assessore ai Beni culturali - non voglio più vedere Musumeci' : 'Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato'. Così Vittorio Sgarbi annuncia ai cronisti le sue dimissioni da ...

Sicilia : Sgarbi - cancellazione Soprintendenze? Ignorante chi è scandalizzato : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Tutto questo rumore, questa agitazione, da destra a sinistra, questo scandalo sulla ventilata cancellazione delle Soprintendenze dei Beni culturali, prova soltanto quanto siano ignoranti. Lo sentivano come un attentato. Non si eliminano le prefetture, per la semplice

Sicilia : Sgarbi - cancellazione Soprintendenze? Ignorante chi è scandalizzato : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Tutto questo rumore, questa agitazione, da destra a sinistra, questo scandalo sulla ventilata cancellazione delle Soprintendenze dei Beni culturali, prova soltanto quanto siano ignoranti. Lo sentivano come un attentato. Non si eliminano le prefetture, per la semplice ragione che sono uffici periferici. Insomma, è uno scandalo sul nulla”. Lo ha detto all’Adnkronos Vittorio Sgarbi, assessore ...

Sicilia : Sgarbi - su Villa Pietragliata eserciteremo diritto prelazione : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Su Villa Alliata di Pietratagliata eserciteremo il diritto di prelazione". Ad annunciarlo è l'assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. La Villa, che si trova in via Serradifalco, a Palermo, era stata messa in vendita con una base d'asta di 350mila euro.

Sicilia : Musumeci - dopo Sgarbi un assessore tecnico : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Sarà un tecnico a guidare l'assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana nel dopo-Sgarbi. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante un'intervista a Trm. "Penso a un assessore tecnico perché credo ci sia bisogno di un p

Sicilia : Sgarbi - Musumeci? Non vorrei andasse via prima di me : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Non vorrei che alla fine andasse via prima Musumeci di me. Nella situazione Siciliana trovare una maggioranza in questo clima non è facile, salvo che non faccia un accordo con il Pd, ma per uno che viene da una destra così risentita non sarà facile. Forse ce ne andiam

Sicilia : Sgarbi - Musumeci? Non vorrei andasse via prima di me : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Non vorrei che alla fine andasse via prima Musumeci di me. Nella situazione Siciliana trovare una maggioranza in questo clima non è facile, salvo che non faccia un accordo con il Pd, ma per uno che viene da una destra così risentita non sarà facile. Forse ce ne andiamo insieme”. A dirlo è stato l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Vittorio Sgarbi, rispondendo ai cronisti che gli ...

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell'assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle". E' la nota approvata dalla conf