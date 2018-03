Sicilia | Partigiani dem | Sf beccata con le mani nella marmellata

Partigiani dem : 'Sicilia Futura ormai è organica alla maggioranza' : "Dopo il voto di ieri all'Ars e' ormai chiaro che Sicilia Futura", la formazione dell'ex ministro Toto' Cardinale, "e' organica alla maggioranza di centrodestra e auspichiamo che ne prendano atto ...

Sicilia : Partigiani dem - Dipasquale difende Sgarbi? Torni nel centrodestra : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Se Di Pasquale pensa che Sgarbi sia il miglior assessore della Giunta Musumeci forse farebbe bene a seguirlo a Roma, magari tornando nel centrodestra al quale, evidentemente, è rimasto legato". Lo dice Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Dem, dopo le parole di app

Elezioni : partigiani dem - in Sicilia risultato peggiore solo nel ’92 : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c’era ancora la falce e martello”. E’ così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo del Pd Siciliano, commenta la debacle del partito alle Politiche. Distribuito alla stampa, un foglio con il resoconto ...

Elezioni : Rubino (Partigiani dem) incontra Raciti - valutare scenari Sicilia : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Questa sera, come apprende l'Adnkronos, si riunirà lo stato maggiore dei Partigiani Dem per assumere una posizione ufficiale che verrà comunicata durante la conferenza stampa prevista per domani. Uno dei promotori del gruppo, Antonio Rubino, ha incontrato per oltre due

Strappo nei Dem Sicilia : in quattro vanno via e nasce 'partigiani Pd' : PALERMO - Strappo nei dem in Sicilia di un pezzo del partito sulle liste elettorali. nasce il movimento "I partigiani del Pd" in dissenso "col modello padronale del partito". quattro dirigenti - ...