Si lancia in auto contro un gruppo di soldati | caccia all' uomo in Francia | al confine con

Attentato al confine Francia-Italia : terrorista si lancia con l'auto contro i gendarmi e fugge : Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Lo si...

Toyota lancia la nuova Corolla - da anni l'auto più venduta al mondo : Anche per l' auto più venduta al mondo è arrivato il momento di andare in pensione. Nonostante un 2017 chiuso con 1,2 milioni di esemplari venduti, il debutto della nuova serie della Toyota Corolla rimane sempre e comunque un atto ...

L’auto vola nella scarpata - salve due anziane sorelle : una si è “lanciata” dal veicolo : Incidente tanto grave quanto singolare nella provincia di Belluno: L’auto di due anziane sorelle è precipitata per decine di metri ma entrambe le donne, di 70 e 78 anni, sono riuscite a salvarsi. Sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Crede che la terra sia piatta - per dimostrarlo si lancia con un razzo autocostruito : ‘Mad Mike Hughes‘ vola per 570 metri nel deserto del Mojave per dimostrare la sua teoria: “La terra è un enorme disco circondato da mare ghiacciato” L'articolo Crede che la terra sia piatta, per dimostrarlo si lancia con un razzo autocostruito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Earth Hour : il WWF lancia uno spot d’autore - un video firmato Gabriele Muccino : Alla vigilia di Earth Hour 2018 che partirà domani alle 20:30 il WWF lancia uno spot d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i cuccioli. L’orso polare, a rischio di estinzione ed in pericolo a causa del cambiamento climatico, nel video, arricchito dal doppiaggio di Stefano ...

California - auto carica di bombole di gas lanciata contro base aerea : si pensa a terrorismo : California, auto carica di bombole di gas lanciata contro base aerea: si pensa a terrorismo Il conducente, che appiccato deliberatamente il fuoco, è morto all’interno della vettura. La Travis Air Force base è un importante terminal per gli aerei cargo militari e da trasporto sulla costa occidentale, che supporta le operazioni nel Pacifico. Ospita circa […]

Hyundai lancia un brand per le auto sportive ad alte prestazioni : 22 marzo 2018 - Novità per la Casa Hyundai: nuova sezione High Performance Vehicle & Motorsport, per aumentare la produzione di serie di auto ad alte prestazioni e vicine al mondo del Motorsport . La nuova divisione Hyundai ottimizzerà le strategie, la pianificazione, la vendita e il marketing del brand, sotto la guida di Thomas Schemera. Sarà il nuovo comparto di veicoli ...

Gianni Morandi fotografato al bagno dell’autogrill da una fan rilancia la foto : “L’ho mandata a quel paese” : L'immagine di Gianni Morandi fotografato al bagno dell'autogrill da una fan piuttosto invadente ha cominciato nelle scorse ore a fare il giro di vari gruppi Facebook dedicati al cantante. La signora che ha scattato la foto immortalando Morandi in un momento certamente poco opportuno ha spiegato di aver intercettato l'artista in autogrill e aver tentato un approccio per una foto disturbandolo in maniera inopportuna mentre era alla ...

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere dell’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...

Giappone : i giganti dell’auto lanciano consorzio per l’idrogeno : Il Ministero dell’economia e del commercio del Giappone ha reso noto che è stata creata una alleanza tra le principali case automobilistiche Giapponesi – tra le quali Toyota, Nissan e Honda – e le compagnie che si occupano di infrastrutture: hanno dato vita ad un consorzio per creare una rete di distribuzione di idrogeno al fine di promuovere questa fonte di energia per i trasporti. La società si chiama Japan H2 Mobility (JHyM) ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Uber lancia Health : porterà in auto i pazienti in ospedale : Il servizio Uber Health consentirà a cliniche e medici di assicurare un trasporto ai pazienti. La sperimentazione parte negli Stati Uniti