Si impicca in un parco a Torino L' azienda non mi paga da mesi

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un uomo di 53 anni si è tolto la vita,ndosi neldi Stupinigi, alle porte di. Si tratta di S.I., carpentiere romeno che viveva a Orbassano (). L'uomo è stato trovato dai carabinieri. La moglie, non vedendolo rincasare, preoccupata, ha chiamato i carabinieri.Simion, che a quanto si apprende soffriva di crisi depressive, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto di essere preoccupato per motivi economici: l'per cui lavorava non l'avrebbe piùto dae l'uomo non sapeva come far fronte alle spese.