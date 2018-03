Si impicca a 39 anni nel suo salone di bellezza | a scoprire il corpo il suo migliore amico

“Mi dicono che sono grasso e inutile” : a 12 anni si impicca nel garage di casa : Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme ad una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. "Il nostro cuore è spezzato. Un gruppo di ragazzi lo chiamava grasso e inutile e lui non ha retto gli insulti".Continua a leggere

Si impicca con il cavo della Playstation per postare il video sui social : morto a 14 anni - vittima del gioco "blackout" : Non ce l'ha fatta il 14enne di Tivoli (Roma) trovato impiccato dal padre in bagno con un cavo della Playstation. L'intervento dei poliziotti, allertati venerdì sera dal padre, aveva...

Rimproverato dai genitori - bambino di 8 anni si impicca : È morto la scorsa notte agli Spedali Civili di Brescia un bambino di otto anni che ieri dopo pranzo, dopo essere stato Rimproverato dai genitori, si è chiuso in camera e si è impiccato con una sciarpa fissandosi a un armadio. A trovarlo è stata la madre quando il cuore del bambino si era già fermato. Rianimato e portato in ospedale è deceduto nella notte. È accaduto a Travagliato, in provincia di ...

