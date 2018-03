Serie B | vincono le prime tre

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : nel 31° turno vincono tutte le prime quattro - Caserta retrocessa in B1 : La cronaca. Inizia molto bene la Golden Tulip. Attacco e difesa viaggiano su buone percentuali , 5-5, . Brescia però allunga il passo grazie a Veglia , 10-14, . Si lotta su ogni pallone, con Caserta ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : vincono Olbia e Viterbese (17 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 31-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte gli USA per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Inghilterra, che supera l’Australia per 31-14. Il settimo posto va a pari merito ad Argentina e Nuova Zelanda. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Las Vegas tra gli uomini vincono gli USA - il Sudafrica allunga in classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Las Vegas la quinta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale i padroni di casa degli USA si impongono sull’Argentina per 28-0. Al terzo posto le Fiji, che battono il Sudafrica per 26-22. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera l’Australia per 17-12. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate ...

Serie A : vincono Fiorentina - Verona - Samp e Lazio : Roma, 25 feb. , askanews, vincono Fiorentina, Verona, Sampdoria e Lazio negli incontri pomeridiani della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina batte il Chievo 1-0, il Verona ...

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : vincono le prime tre della classe - punti pesanti per Bogliasco in coda : Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nella 14a giornata vincono Pro Recco (5-12 nel derby in casa del Savona), Sport Management (5-16 in casa del Torino), e Brescia (20-4 al Catania). Si issa al quarto posto Ortigia, espugnando 9-11 la piscina del Posillipo (oggi si giocava a Santa Maria Capuavetere), che scavalca Savona, agganciato al quinto posto da Napoli, corsaro in casa Florentia con ...

Serie A : la Lazio perde contro il Genoa e Napoli - Juve e Roma vincono Video : Ieri sera la partita della Lazio [Video] ha concluso definitivamente questa 23esima giornata di Calcio del #campionato di #Serie A. Il match che si è giocato ieri è stato quello tra la #Lazio allenata da Simone Inzaghi e il Genoa che sono scesi in campo per cercare di guadagnare tre punti importantissimi. Il primo tempo è finito in perfetta parita' e la squadra biancoceleste ha avuto un paio di occasioni per cercare di passare subito in ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : ad Hamilton tra gli uomini vincono le Fiji; il Sudafrica allunga in classifica : Conclusa ad Hamilton, in Nuova Zelanda, la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji si impongono sul Sudafrica per 24-17. Al terzo posto l’Australia, che batte la Nuova Zelanda per 8-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Samoa, che battono per 19-15 il Kenya. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...

Serie B - succede di tutto in Cesena-Ternana : 7 goal e due ‘papere’ dei portieri - vincono i romagnoli : Cesena-Ternana, posticipo della 24^ giornata di Serie B, ha regalato 7 goal e molte emozioni. La squadra di Castori ha avuto la meglio conquistando tre punti molto importanti in chiave salvezza, visto che questo successo permette ai bianconeri di uscire dalla zona rossa. La partita si è messa subito in discesa per il Cesena con Moncini che ha realizzato una doppietta tra il 18′ e il 22′. In mezzo la rete di Valjent che aveva ...