Serie B Novara | Di Carlo | «Contro il Cesena i punti valgono doppio»

Video/ Salernitana Novara (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Salernitana Novara (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita di Serie B. Il gol di Tuia nel secondo tempo lancia i campani, che tornano a vedere la qualificazione playoff(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Serie B Pro Vercelli-Avellino - arbitra Di Martino. Salernitana-Novara : Di Paolo : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'undicesima giornata di campionato di ritorno del campionato di Serie B, in programma domenica 25 marzo, alle ore 15. Due anticipi del sabato: ...

Video/ Novara Palermo (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Novara Palermo (2-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. Sciaudone trova il pareggio per i novaresi al primo minuto di recupero. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:56:00 GMT)

DIRETTA / Novara Firenze (risultato live 0-0) streaming video e tv : 1^ set (Serie A1 play off) : DIRETTA Novara Firenze: info streaming video e tv. Si accende oggi al pala Igor gara 1 dei quarti per i play off scudetto: le piemontesi riusciranno a confermarsi?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:06:00 GMT)

Serie B - l'Empoli vola a +6 sul 3° posto. Il Novara ferma il Palermo : ROMA - Pesante successo dell'Empoli che allunga in testa alla classifica portandosi a +6 sul terzo posto occupato dal Palermo, beffato nel recupero dal Novara. 0-0 per Frosinone e Bari, mentre il ...

Serie B - pronostici della 31esima giornata : Palermo favorito a Novara Video : Venerdì 16 marzo si apre la 31^esima giornata [Video] del campionato di #Serie B, che vede l'Empoli in testa alla classifica, ma la squadra toscana deve fare i conti con gli avversari del Venezia. Il Palermo, invece, gioca contro il Novara ed è chiamato a vincere in trasferta, in quanto un successo esterno manca da molti mesi: ma la vittoria contro il Frosinone sembra aver ridato forza alla compagine guidata da Bruno Tedino. Il Frosinone, dal ...

Probabili Formazioni Novara-Palermo - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Novara-Palermo, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018 A sfidarsi, in questa 31^ giornata del campionato di Serie B, troviamo Novara-Palermo, match che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. IL Novara, arriva a questa sfida con diverse problematiche, prime tra tutte la classifica. I padroni di casa, nonostante in questo momento si trovino fuori dalla zona play-out, sono molto a rischio,visto il solo punto di ...

Serie B - gli squalificati : fermato Orlandi del Novara : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha inflitto due giornate di squalifica ad Asencio , Avellino, 'per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in segno di dissenso, un applauso al Direttore di ...

Serie B Palermo - Rispoli : «A Novara per riprenderci i punti dell'andata» : Palermo - Giuseppe Bellusci si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica presso la Clinica ''Macchiarella'' di Palermo: gli accertamenti hanno evidenziato la lesione della giunzione mio-tendinea del ...

Video/ Novara Brescia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Novara Brescia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie B. Puscas e Sansone portano gli azzurri al successo.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Serie B - Novara-Brescia 2-1 : gol di Bisoli - Puscas e Sansone : Il Novara batte 2-1 il Brescia in rimonta e conquista una vittoria importantissima ai fini della lotta salvezza. In vantaggio al 33' del primo tempo con Bisoli, le Rondinelle vengono raggiunte dal ...