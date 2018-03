Serie B | in testa corrono tutte | vincono Empoli | Frosinone | Palermo e Parma

Serie B : due squadre contestate ed una sola certezza Video : In Serie B, ieri 25 marzo, si sono concluse le gare della 32a giornata del #campionato che ha confermato il primato dell'Empoli, vittorioso a Pescara, grazie a Donnarumma che realizza il suo diciottesimo gol. Ora, gli azzurri hanno 5 punti di vantaggio sul Frosinone e 6 sul Palermo [Video], un buon margine a 10 giornate dalla fine della regular season. contestate Frosinone e Pescara La giornata ha fatto registrare la vittoria del Palermo ai ...

Serie B : due squadre contestate ed una sola certezza : In Serie B, ieri 25 marzo, si sono concluse le gare della 32a giornata del campionato che ha confermato il primato dell'Empoli, vittorioso a Pescara, grazie a Donnarumma che realizza il suo diciottesimo gol. Ora, gli azzurri hanno 5 punti di vantaggio sul Frosinone e 6 sul Palermo, un buon margine a 10 giornate dalla fine della regular season....Continua a leggere

Serie B Frosinone - Longo : «Accetto la contestazione dei tifosi» : TERNI - "Noi siamo i primi ad essere delusi dal mancato successo. Così come siamo delusi dai punti che ultimamente non sono arrivati". Così il tecnico del Frosinone , Moreno Longo , a Sky dopo la gara ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : il Livorno torna in testa - valanga Alessandria! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Nella 31^ giornata il Livorno batte il Siena e si riprende la vetta, l'Alessandria non si ferma e ne fa 5 alla Carrarese(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Serie C - GODURIA LECCE! A Cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato : Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il Cosenza, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili della Serie C e in un campo ...

Serie B : sale la tensione - mister 'colpito in testa' ed un vergognoso fine gara Video : La 31^ giornata del #campionato di #Serie B ha registrato, in alcune gare, momenti di alta tensione, a conferma che in queste ultime partite della regular season tutte le formazioni si daranno battaglia fino all'ultimo minuto [Video]. Intanto l'Empoli vola in vetta alla classifica, ed ora il suo vantaggio nei confronti del Frosinone fermato in casa dalla salernitana è salito a 3 punti, con una sfida ancora da recuperare. Pari tra Cittadella e ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Serie A Chievo - Maran : «Abbiamo tenuto testa al Milan» : MILANO - Il Chievo è andato vicino all'impresa. Contro il Milan i gialloblù hanno perso 3-2 dopo essere andati in vantaggio 1-2. A fine partita ecco il commento del tecnico Rolando Maran in conferenza ...

Serie B : l'Empoli prosegue in testa : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Risultati e classifica del campionato di Serie B dopo la 317a giornata. Ascoli-Ternana 2-1; Brescia-Cremonese 1-1; Cittadella-Bari 0-0; Empoli-Venezia 3-2; Entella-Parma 2-0; ...

Diretta / Novara Firenze streaming video e tv : testa a testa e orario (Serie A1 play off) : Diretta Novara Firenze: info streaming video e tv. Si accende oggi al pala Igor gara 1 dei quarti per i play off scudetto: le piemontesi riusciranno a confermarsi?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Serie B : feroce contestazione contro squadra e tecnico - ecco il video Video : Il derby è una partita come tutte le altre. Il campo è lo stesso, il pallone è lo stesso, l'arbitro è lo stesso. Questo è il pensiero di uno dei grandi maestri del calcio, Zdenek Zeman che pure ha vissuto sulla sua pelle gli effetti della sconfitta di diversi derby della capitale. Per i #Tifosi si sa, il derby non è una partita qualsiasi, ma è la partita della stagione. Spesso il risultato di un derby incide poi sul resto della stagione in ...

Fantacalcio - Serie A : che succederà nei testa-coda di giornata? : Che succede se la corsa Champions si intreccia con la lotta salvezza? La temperatura si alza, soprattutto nel girone di ritorno quando i punti pesano di più, sia nella parte alta che in quella bassa ...

Serie A - Inter-Napoli 0-0 : i partenopei perdono la testa della classifica : A San Siro gara intensa ed equilibrata ma senza reti: i nerazzurri restano quinti, Sarri finisce a -1 dalla Juve