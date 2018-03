Serie B | il tecnico lo rimprovera e lui reagisce | cacciato via dall' allenamento

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) InB, quando mancano 10 giornate alla fine della regular season, diventa sempre più incandescente il clima che si respira in questa decisiva fase, in quanto ogni passo falso potrebbe essere determinante, nel bene e nel male, per le sorti dei rispettivi club. Tra i club che vogliono riprendere il cammino dei play off, può certamente essere annoverato anche il Carpi che attualmente occupa la nona posizione in classifica generale. La scoppola subita contro il Palermo ha lasciato qualche strascico e ilCalabro è alle prese con diversi problemi anche di natura disciplinare. Calabro allontana l'attaccante N'Zola In ultimo, occorre segnalare l'episodio che nell'di ieri 27 marzo, ha visto protagonista in negativo uno dei calciatori più rappresentativi del club emiliano, M'Bala N'Zola. Per la verita' i rapporti tra l'attaccante franco angolano ed il Carpi non ...