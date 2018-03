Serie A Sampdoria | Quagliarella e Bereszynski in ripresa

Serie A Sampdoria - Ferrero : «La responsabilità oggettiva va tolta» : ROMA - "Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La ...

Serie A Sampdoria - tripletta di Caprari contro la Primavera : GENOVA - Un ottimo test per la Sampdoria , per ritrovare il ritmo partita durante la sosta e in vista di un finale di stagione al cardiopalma. La squadra blucerchiata di Giampaolo ha affrontato la ...

Serie A Sampdoria - Sala torna ad allenarsi in gruppo : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria . Esercitazioni tecniche e lavoro aerobico sul campo 2 al mattino, riscaldamento misto ed esercitazione tattica sul campo 1 al pomeriggio. ...

Serie A Sampdoria - per Barreto lesione al gemello : GENOVA - Intoppo in casa Sampdoria . Edgar Barreto ha subito una lesione al gemello e rischia di saltare la gara contro il Chievo, in programma alla ripresa del campionato. "Gli esami strumentali ai ...

Sampdoria Inter 0-5. Con un'incredibile prova di forza i nerazzurri sbancano Marassi e tornano quarti in classifica. Poker di Icardi, ora a 103 in Serie A

Video/ Sampdoria Inter (0-5) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Sampdoria Inter (risultato finale 0-5): highlights e gol della partita valida per la 29^ giornata di Serie A. E' Icardi show in campo al Marassi: quanti gol per l'argentino!.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo duro : «Deluso e arrabbiato» : GENOVA - "Dovevamo riscattare la gare con il Crotone, ma in queste due gare abbiamo dimostrato di essere carenti sotto il profilo di maturità e responsabilità". Così a Premium il tecnico della ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : apre Perisic - poi si scatena Icardi : GENOVA - Mauro Icardi si riprende l'Inter - travolgendo da ex la Sampdoria a Marassi dopo quattro gare e fuori e lo 0-0 con il Napoli - e Spalletti può tornare a respirare l'aria Champions mentre ...

Serie A : Sampdoria-Inter 0-5 : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Tutto facile per l'Inter sul campo della Sampdoria, nell'anticipo della 29/a di Serie A. I nerazzurri vincono 5-0 grazie a un super-Icardi, che firma ben quattro gol e supera il ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

Video Highlights Sampdoria – Inter 0-5 : Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Sampdoria – Inter 0-5: Cronaca e Video Highlights Partita 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una partita che vede subito l’Inter prendere il possesso del campo ed andare vicino al gol a più riprese. Si vede subito come la Sampdoria non è più la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, uscendo vittoriosa dallo scontro diretto. I nerazzurri ci provano fin dai primi minuti con Icardi che non riesce a ...

Pagelle/ Sampdoria Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Inter: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Serie A Sampdoria-Inter - formazioni ufficiali e diretta : Il match di Marassi sarà mandato in onda anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Tags: Sampdoria-Inter Tutte le notizie di Serie A

Serie A Sampdoria-Inter - formazioni e diretta : Il match di Marassi sarà mandato in onda anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Probabili formazioni Sampdoria-Inter SAMPDORIA , 4-3-...