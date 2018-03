Serie A Cagliari | verso il Torino | Cigarini non è ancora pronto

Bilanci Serie A - Juventus e Napoli ok ma tanti conti in rosso - ‘mossa’ per Torino - Cagliari e Crotone [FOTO] : 1/8 ...

Serie A Cagliari - prosegue il lavoro di recupero per Cigarini : Cagliari - Il Cagliari ha chiuso nella giornata di oggi gli allenamenti della settimana della sosta. Al termine della seduta odierna, infatti, il tecnico Diego Lopez ha concesso al gruppo una domenica ...

Video/ Benevento Cagliari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Benevento Cagliari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito nella 29^ giornata della Serie A. Sardi salvati da Barella su rigore.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Barella meriterebbe la Nazionale» : BENEVENTO - Vittoria da sogno per il Cagliari . La squadra di Diego Lopez è andata sotto a Benevento e ha rimontato nei minuti di recupero, andando a vincere 1-2. "Partita pazzesca, ci abbiamo creduto ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Grande reazione. Barella? Da Nazionale» : BENEVENTO - "Una partita pazzesca". Diego Lopez ha definito così la vittoria del suo Cagliari sul campo del Benevento, una rimonta arrivata nei minuti di recupero. "Ci abbiamo creduto fino alla fine - ...

Serie A - Benevento-Cagliari 1-2 : rimonta dei sardi nel finale : Un'altra partita, l'ennesima, per fotografare il pazzo campionato del Benevento, ormai sempre più lontano dal traguardo della permanenza. Sino al 46' della ripresa, la squadra di De Zerbi è ...

Serie A : il Cagliari fa tutto nel recupero. Benevento - un'altra beffa : Al Vigorito vantaggio dei padroni di casa con Brignola, ma Pavoletti e Barella firmano il sorpasso dopo il novantesimo

Serie A Benevento - De Zerbi : «Cagliari? L'obiettivo è vincere» : Benevento - "Contro il Cagliari serve una partita importante. L'obiettivo è tornare alla vittoria" . Con queste parole il tecnico del Benevento , De Zerbi , si prepara al prossimo impegno di ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...

Serie A Cagliari - Sau torna ad allenarsi assieme al gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Benevento . Ad Asseminello, il programma della seduta ha previsto attivazione in palestra, ...

Serie A Cagliari - Lopez sorride : Cragno a disposizione : Cagliari - Il Cagliari di Diego Lopez si è allenato ad Asseminello, in vista del match di domenica contro il Benevento. In casa dei giallorossi ci sarà Alessio Cragno che ha recuperato dal trauma alla ...

Serie A Cagliari - Cragno torna in gruppo : Cagliari - Dopo il pareggio contro la Lazio, il Cagliari punta con decisione il Benevento, prossimo avversario. I rossoblù si sono allenati ad Asseminello, in una seduta che ha visto tornare in gruppo ...

Serie A Cagliari - per Sau e Cigarini lavoro in piscina : Cagliari - Giornata di doppia seduta di allenamento per il Cagliari , che si prepara al prossimo impegno di campionato, la trasferta contro il Benevento . Ad Asseminello, nel corso della mattinata la ...