Serena Rossi | su Real Time al via il nuovo programma “Da qui a un anno”

Da Qui A Un Anno - nuovo programma con Serena Rossi : Per tutti i fans di Serena Rossi c’è in arrivo una grossa novità: da venerdì 30 marzo approda su Nove (e dalla pRossima settimana in esclusiva su Real Time) un nuovo show dove i protagonisti sarAnno le persone comuni che intendono realizzare un sogno! Da Qui a Un Anno: da venerdì 30 marzo Il nuovo programma condotto da Serena Rossi sarà incentrato sui sogni delle persone comuni che avrAnno a disposizione proprio un Anno di tempo per ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto a Serena Rossi per Rai Uno? Il gossip : Detto Fatto torna Serena Rossi e Caterina Balivo va via? Grosse novità nei corridoi Rai. Secondo quanto scrive Dagospia, Caterina Balivo sarebbe pronta per tornare su Rai Uno. Una promozione alla quale la conduttrice di Aversa aspira da tempo e che ora sarebbe diventata finalmente realtà. Ma pare che la Balivo non tornerà sulla prima […] L'articolo Caterina Balivo lascia Detto Fatto a Serena Rossi per Rai Uno? Il gossip proviene da gossip ...

Claudia Gerini - Paola Cortellesi - Monica Bellucci - Serena Rossi e tante altre : il David di Donatello è femmina : Claudia Gerini, Monica Bellucci, Diane Keaton, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli… il 62° David di Donatello, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1, premia le donne del cinema. Che ...

La commozione dell'attore Davide Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione del David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al figlio ...

Serena Rossi torna in Tv con Da qui a un anno e svela il suo obiettivo : Da qui a un anno dal 30 marzo su Real Time: le anticipazioni di Serena Rossi Il momento d’oro di Serena Rossi continua. L’attrice, conduttrice e cantante partenopea da venerdì 30 marzo condurrà su Real time Da qui a un anno. Il programma è l’adattamento del format britannico “This time next year” già diffuso in molti paesi. I protagonisti sono persone comuni che si impegnano davanti al pubblico a cambiare in ...

DAVIDE DEVENUTO/ Video : "Serena Rossi mi ha spinto a partecipare" (Celebrity Masterchef Italia 2) : Video, DAVIDE DEVENUTO racconta chi e cosa lo ha spinto a partecipare all'edizione di quest'anno di Ceebrity Masterchef, il reality per eccellenza sulla cucina. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Davide Devenuto : «Io - Peter Pan fra fornelli e Serena Rossi» : La conversazione con Davide Devenuto inizia con uno slalom fra girelli e sonaglini, alla ricerca di una stanza della casa dove poter parlare con tranquillità. «Un attimo che mi allontano, che qui c’è un casino in mezzo fra bambini, cose, parenti», mi spiega al telefono Davide, volto storico di Andrea Pergolesi in Un posto al sole e nuovo concorrente della seconda edizione di Celebrity MasterChef, primo programma televisivo a cui sceglie di ...

L'anno straordinario di Serena Rossi : "Tv - film - Sanremo e soprattutto un figlio" : Profetico e propiziatorio il titolo del programma che Real Time ha affidato a Serena Rossi, in onda a partire dal 30 marzo: Da qui a un anno. «È vero, un anno fa quando abbiamo girato la prima parte, ...

Real Time le novità della primavera 2018 con Serena Rossi - Pablo Trincia e Gabriele Corsi : La primavera 2018 di Real Time vuol dire nuovi programmi pensati per commuovere, incuriosire, appassionare: come Hello Goodbye, La clinica per rinascere, Primo appuntamento e Nonostante tutto. Storie di vita vera e di persone coraggiose, momenti rubati alla normalità quotidiana che diventano emblematici. Tra nuovi format e programmi internazionali riadattati alla Realtà italiani nei pRossimi mesi il canale del gruppo Discovery è un fiorire di ...

Renzo Rubino canta con Serena Rossi a Sanremo 2018 (video) e apre la serata dei duetti : Renzo Rubino canta con Serena Rossi a Sanremo 2018 sulle note di Custodire e dà il via alla serata dei duetti in occasione della quarta serata trasmessa in diretta oggi, venerdì 9 febbraio. Dopo le prime due serate, il cantante pugliese non è riuscito ad ottenere i consensi sperati da parte della demoscopica e della Sala Stampa e Tv che, in entrambi i casi, l’hanno relegato nella parte bassa della classifica. Affiancato dalla voce ...

DAVIDE DENVENUTO / Chi è il compagno di Serena Rossi? "Il secondo figlio? Aspettiamo che è meglio!" : DAVIDE DENVENUTO è il compagno di Serena Rossi. I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e, dopo un inizio tormentato, hanno dato alla luce il loro primo figlio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:04:00 GMT)