Sentenza del CDS su diploma magistrale non respinge e rinvia al Tar

È morta Linda Brown - protagonista della Sentenza che negli Stati Uniti mise fine alla segregazione razziale nelle scuole : È morta Linda Brown, la studente che negli anni Cinquanta fu al centro della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti con cui si mise fine alla segregazione razziale nelle scuole. Aveva 76 anni ed è morta domenica 25 marzo The post È morta Linda Brown, protagonista della sentenza che negli Stati Uniti mise fine alla segregazione razziale nelle scuole appeared first on Il Post.

Scuola - “i dottori di ricerca ammessi ai concorsi riservati Fit”. La Sentenza del Tar spaventa il Miur : I dottori di ricerca ammessi al concorso riservato per il Fit. E quindi, di fatto, a un posto fisso nella Scuola, visto che la cosiddetta fase transitoria non prevede una selezione fra gli abilitati. L’ultima sentenza del Tar del Lazio arriva proprio nel giorno in cui scade il termine per presentare la domanda al prossimo concorso e apre le porte ad un principio destinato inevitabilmente a far discutere: cioè che il titolo del dottorato sia in ...

Marta Vincenzi condannata a 5 anni - alluvione a Genova/ Le possibili motivazioni della Sentenza : Marta Vincenzi condannata a 5 anni, alluvione a Genova, l’ex sindaco "sono distrutta", ipotesi domiciliari. Non dovrebbe finire in carcere l'ex primo cittadino del capoluogo ligure(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:39:00 GMT)

Sentenza penale di prescrizione e condanna generica al risarcimento del danno : La Cassazione del 9.3.2018 n. 5660 ha affermato che se il procedimento penale, è stato definito con Sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, ma c'è la condanna generica al risarcimento del danno ex 578 cpp, nel nel successivo giudizio civile per la liquidazione del danno non si applicano gli art. 651 e 652 cpp in quanto queste norme presuppongono che il giudice penale non abbia pronunciato ...

Banche popolari - cosa cambia dopo la Sentenza della Corte Costituzionale : La Consulta ha giudicato legittima la riforma approvata dal governo Renzi. Possibile un risiko tra alcuni istituti

4 anni lontana dai figli - per una calunnia della rivale in amore. Una Sentenza la riabilita : Alla fine del 2013, Annamaria Notaro, di Foglizzo, un piccolo paese del Canavese, è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per calunnia. A muoverle l'accusa è stata Giulia Baro, 39 anni, nuova compagna dell'ex. La condanna le è costata l'allontanamento dai due figli. Oggi, a quattro anni di distanza, una sentenza ha riabilitato la donna e a luglio è attesa una risposta sulla sua capacità ...

Palermo - entro 10 giorni la Sentenza del tribunale sul fallimento : Oggi la prima udienza in tribunale: la decisione sul club rosanero è attesa entro i prossimi 10 giorni L'articolo Palermo, entro 10 giorni la sentenza del tribunale sul fallimento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vodafone One - pubblicità ingannevole/ La Sentenza del Giurì : campagna ADV ritirata : Vodafone One, campagna pubblicitaria ingannevole: la multinazionale ha dovuto ritirare la campagna ADV poiché "il prezzo pubblicizzato non corrisponde mai al prezzo pagato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:12:00 GMT)

[La Sentenza] Strage di Nassiriya - il giudice ordina il sequestro conservativo dei beni dell'ex generale : Una sezione del tribunale civile di Roma ha autorizzato S.R., uno dei militari superstiti dei fatti di Nassiriya a procedere a un sequestro conservativo nei confronti dei beni di Bruno Stano, il ...

”Milly? Spietata e fredda”. La ‘Sentenza’ choc sulla Carlucci. Il grande della televisione distrugge la conduttrice e il suo (pacchiano) ”Ballando con le stelle” : Volto angelico, modi gentili e garbati e sorriso smagliante. Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano e ormai da oltre 10 anni tiene compagnia agli italiani con lo show ”Ballando con le stelle”. Gli ascolti la premiano, i telespettatori si divertono a seguire le performance dei vip-ballerini ma c’è anche chi, e non è uno qualunque, a demolire tutto il ‘baraccone’ ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - Sentenza appello slitta a fine mese : nuova data del processo (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa, slitta la data di inizio del processo d'appello a carico di Antonio Logli per lo sciopero degli avvocati. Fissata la nuova data nella quale potrebbe arrivare la sentenza.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:19:00 GMT)

Arezzo - la Sentenza del fallimento dopo la scadenza degli stipendi : pagamenti in dubbio : Arezzo, 12 marzo 2018 - Ormai è un conto alla rovescia: meno quattro , giorni, all'udienza per il fallimento dell'Arezzo calcio. Nella quale ognuno dovrà mostrare le proprie carte, come in una partita ...

Delitto di Avetrana : dalla scomparsa di Sarah Scazzi all’ultima Sentenza : Due donne in carcere che si sono sempre dichiarate e ancora si dichiarano innocenti, nonostante la condanna in via definitiva all’ergastolo. Sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano. La sentenza della Cassazione è di un anno fa. Sono state loro, secondo i giudici, a uccidere Sarah Scazzi e a nasconderne il cadavere con l’aiuto di Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, condannato a 8 anni per il solo reato di occultamento di ...

