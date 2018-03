Senato | Taverna | rinuncio a ogni benefit

Senato - ELETTI VICEPRESIDENTI : SCONTRO M5S-PD/ No dem tra i questori : Rossomando - Taverna - La Russa - Calderoli : ELETTI VICEPRESIDENTI del SENATO, ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando. Nessun questore al Partito Democratico: tensione con M5S e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Eletti vicepresidenti del Senato/ Ultime notizie : Calderoli - La Russa - Taverna e Rossomando - no a questore Pd : Eletti vicepresidenti del Senato, Ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando. Nessun questore al Partito Democratico: tensione con M5S e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:02:00 GMT)

Senato - scontro M5S-Pd : ai dem neppure un questore. Taverna - La Russa - Calderoli e Rossomando vicepresidenti : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...

Senato : Calderoli - La Russa - Taverna e Rossomando eletti vicepresidenti : L'assemblea del Senato ha eletto i quattro vicepresidenti: Roberto Calderoli , Lega, , Ignazio La Russa , FdI, , Paola Taverna , M5S, , Anna Rossomando , Pd, . I voti sono stati rispettivamente 164, ...

Vicepresidenze - scontro M5S-Pd. Al Senato eletti Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa. Ai dem neppure un questore : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...

Senato - voto per vicepresidenze e questori : tensione Pd-M5s. Verso elezione Taverna - Rossomando - La Russa - Calderoli : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Senato - voto sulle vicepresidenze : verso l'elezione di Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa : Una partita complicata quella per l'elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari al Senato. Un match che si è acceso con la contrapposizione tra 5 Stelle e Pd per l'elezione di ...