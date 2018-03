SENATO | ELETTI VICEPRESIDENTI | SCONTRO M5S-PD No dem tra i questori | Rossomando

Eletti vicepresidenti del SENATO / Ultime notizie : Calderoli - La Russa - Taverna e Rossomando - no a questore Pd : Eletti vicepresidenti del Senato , Ultime notizie : Calderoli , La Russa , Taverna e Rossomando . Nessun questore al Partito Democratico: tensione con M5S e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:02:00 GMT)

Sono stati eletti i vicepresidenti del SENATO : Sono Roberto Calderoli (Lega), Ignazio La Russa (FdI), Paola Taverna (M5S) e Anna Rossomando (PD), ma ci Sono state tensioni sull'elezione dei questori The post Sono stati eletti i vicepresidenti del Senato appeared first on Il Post.