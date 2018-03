Segregata in casa dal marito per 8 anni

Rimini - 35enne Segregata in casa per otto anni dal marito : la spiava con una telecamera : Arriva da Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, la storia di una 35enne di origine marocchina fatta di maltrattamenti e vessazioni, subite nel corso degli ultimi 8 anni dal marito, che la teneva segregata in casa e la spiava grazie ad un sistema di telecamere a circuito chiuso. Denunciato, è indagato a piede libero e non potrà avvicinarsi a lei e ai loro figli.Continua a leggere

Ivrea - picchia la moglie 18enne fino a farla svenire. La ragazza viveva Segregata in casa : A processo un trentenne albanese accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona. La giovane moglie non poteva avere neppure il telefono: per chiamare i parenti era costretta ad andare dalla vicina di casa.Continua a leggere

Donna Segregata in casa - il vicino : "Ho denunciato per salvarla"