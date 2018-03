Seduta Consiglio Comunale del 4 aprile 2018

Lombardia : prima Seduta Consiglio regionale 5 aprile - si elegge presidente : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’undicesima legislatura regionale della Lombardia prenderà il via giovedì prossimo, con la prima seduta del consiglio regionale. Convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo per le ore 10, all’ordine del giorno avrà “la presa d’atto dei subentri, l’elezione di presidente e Ufficio di presidenza e l’elezione della Giunta delle elezioni”. Cattaneo si congeda e ...

Lombardia : prima Seduta Consiglio regionale 5 aprile - si elegge presidente (2) : (AdnKronos) – Risulta eletto presidente, spiega una nota del consiglio, il consigliere che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L’elezione dei due vice Presidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun Consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la ...

Torre Annunziata - Dirette in streaming del Consiglio comunale - convocata la Seduta : E' stato convocato per venerdì 23 marzo, alle ore 9.30 , presso l'aula consiliare di via Provinciale Schiti, il Consiglio comunale di Torre Annunziata , rinviato la scorsa settimana, L'Assise dovrà ...

Torre Annunziata - Regolamento per dirette del Consiglio comunale - rinviata la Seduta : Nella seduta si sarebbe dovuto discutere ed approvare, tra gli altri, il Regolamento per la diffusione in streaming e delle registrazioni audio-video delle sedute. Nel documento non viene specificato ...

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare la Seduta del consiglio comunale : Olimpiadi 2026 a Torino, M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale All’ordine del giorno una mozione del Pd sulla candidatura ma per la prima volta da inizio amministrazione è mancato il numero legale. Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2026 a Torino, M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale proviene da NewsGo.

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare la Seduta del consiglio comunale : All'ordine del giorno una mozione del Pd sulla candidatura ma per la prima volta da inizio amministrazione è mancato il numero legale.

Aeroporto - il Consiglio Comunale di Marsala vuole risposte chiare; Seduta straordinaria aperta per il 19 marzo prossimo : La decisione di Ryanair di lasciare la base di Birgi, non è certamente un fatto improvviso, ma la conseguenza di una fallimentare gestione da parte della politica e dei soggetti istituzionali ...

Seduta "extra muros" del Consiglio federale a San Gallo a fine mese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Consiglio comunale - oggi pomeriggio la Seduta alle 15.30 : Come di consueto le sedute del Consiglio comunale saranno trasmesse in diretta streaming dal sito web del Comune di Terni e in diretta radiofonica da Mep Radio.

Consiglio comunale - integrata la Seduta di lunedì : Come di consueto le sedute del Consiglio comunale saranno trasmesse in diretta streaming dal sito web del Comune di Terni e in diretta radiofonica da Mep Radio.