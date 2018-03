Seconda edizione Vodafone Happy dal 5 aprile | Happy Friday confermato | quali nuovi premi?

Dance Dance Dance 2018 - finale : chi vincerà la Seconda edizione? : finale di Dance Dance Dance 2 questa sera, mercoledì 28 marzo 2018, dalle 21.10 su FoxLife e in liveblogging su TvBlog. Occhi puntati sui finalisti per scoprire chi vincerà il titolo di miglior coppia del 2018 tra quelle formate da Giulio Berruti e Cristina Marino e le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi (nota anche per essere compagna di Fabrizio Corona). A giudicare le esibizioni una giuria composta da Luca Tommassini, Vanessa ...

'Premio Castello di San Marco' Al via la Seconda edizione : ... un prezioso catalogo che racconta il museo del Barocco di Noto, attraverso pannelli espositivi riporta storia, cultura ed economia delle famiglie che si impegnarono nella realizzazione della città ...

Al via la Seconda edizione di Etruscas's Cup : Presentato a Firenze il programma di regate del Club Cala de' Medeci. Etrusca's Cup ed Elbable partiranno rispettivamente a Giugno e Maggio

Roma. Seconda edizione di Aquae Septimae : Fossi, marrane, l’Almo fluvius (l’Almone) alla Caffarella, sorgenti minerali tra tufi vulcanici. E i grandi acquedotti romani. Il VII tra

Celebrity MasterChef Italia - su Sky Uno HD la Seconda edizione del vip cooking show : Il cooking show più amato della tv si sdoppia anche quest'anno. Dopo il successo della scorsa edizione, torna in onda in esclusiva su Sky Uno HD dal 15 marzo alle 21.15 Celebrity MasterChef Italia. Una nuova stagione del programma - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che porterà ancora una volta tra i fornelli, a contendersi il titolo di Celebrity MasterChef 2018, <strong...

Tempo di Libri : oltre 97 mila visitatori e presenze in crescita del 60% per la la Seconda edizione - : I video pubblicati sulla pagina Facebook , sulla quale ogni contenuto ha registrato, in media, 16 mila visualizzazioni, , soprattutto in diretta streaming dalla postazione #RadioTDL18 , circa 60, e ...

Milano - Tempo di Libri chiude la Seconda edizione con 100mila presenze : chiude con un più 60% di presenze rispetto al 2017 la seconda edizione di Tempo di Libri, la Fiera Internazionale dell’Editoria organizzata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano. Oltre 16 mila i bambini e ragazzi arrivati con le proprie classi per seguire incontri e cimentarsi nei laboratori.Continua a leggere

Masterchef 7 - Simone Scipioni vince la settima edizione "Al paese mi faranno santo patrono" - Kateryna Seconda. : Simone Scipioni è il vincitore della settima edizione di Masterchef Italia, oltre al titolo si aggiudica centomila euro in gettoni d?oro e la possibilità di pubblicare il suo...

Arriva la Seconda edizione di “Tempo di libri” : Cosa aspettarsi dalla fiera dell'editoria di Milano, che l'anno scorso era andata così così ma ora è stata spostata di data e di quartiere The post Arriva la seconda edizione di “Tempo di libri” appeared first on Il Post.

Dal 19 al 25 marzo la Seconda edizione di Torino Cocktail Week Fotogallery : ... settimana dedicata alla miscelazione di qualità, in cui i migliori bartender della città si uniscono in un percorso di degustazioni, seminari e workshop, sfide e spettacoli di flair per promuovere ...

Wizz Air lancia la Seconda edizione del WIZZ Youth Challenge : Teleborsa, - WIZZ Air, ha lanciato la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge , una competizione internazionale che consente agli studenti universitari e dei college di mostrare le loro potenzialità ...