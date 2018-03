Sea | ricavi in crescita nel 2017 | boom passeggeri a Malpensa

Sea : in 2017 su i ricavi - forte crescita passeggeri Malpensa (+14%) : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Traffico di passeggeri in forte crescita nel 2017 per il sistema aeroportuale gestito da Sea, Milano Malpensa e Milano Linate. Sea ha raggiunto i 31,6 milioni di passeggeri , con una crescita dell'8,9% rispetto al 2016, valore superiore sia alla media nazionale (+6,4%) s

Sea : in 2017 su i ricavi - forte crescita passeggeri Malpensa (+14%) : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Traffico di passeggeri in forte crescita nel 2017 per il sistema aeroportuale gestito da Sea, Milano Malpensa e Milano Linate. Sea ha raggiunto i 31,6 milioni di passeggeri, con una crescita dell’8,9% rispetto al 2016, valore superiore sia alla media nazionale (+6,4%) sia a quella europea (+6,2%). Milano Malpensa, in particolare, supera i 22 milioni di passeggeri con un incremento del 14,1%, recuperando ...