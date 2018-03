Sea of Thieves | a una settimana dal lancio cominciano a proliferare i cheater

Sea of Thieves diventa il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 : Non sono passati nemmeno dieci giorni dal suo lancio che Sea of Thieves registra il suo primo grande record e traguardo dopo l’obiettivo del milione di giocatori attivi. Secondo gli ultimi dati ufficiali, Sea of Thieves ha appena superato i 2 milioni di giocatori diventando automaticamente il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 con oltre 100.000 giocatori che l’hanno acquistato direttamente al day-one e 400.000 ...

Sea of Thieves - I Forti degli scheletri : i dettagli e i consigli per affrontare i raid : ... CinnamonBeard, BronzeBeard, AvocadoBeard e altri Sea of Thieves: cosa sono i Forti degli scheletri e le nuvole a forma di scheletro Mentre esplorerete il mondo di Sea of Thieves molto probabilmente ...

Problemi risolti per Sea of Thieves al 28 marzo - sbloccato il Game Pass dopo l’update : Nelle ultime ore i giocatori di Sea of Thieves hanno riscontrato alcuni Problemi di accesso per giocare la nuova esclusiva Microsoft per Xbox One e PC. I ragazzi di Rare avevano pubblicato un aggiornamento nella giornata di ieri, martedì 27 marzo, una patch piuttosto corposa che avrebbe dovuto correggere una serie di errori emersi durante i primi giorni di lancio. L'update, però, ha finito con il bloccare l'utenza, che non ha potuto neanche ...

Sea of Thieves si aggiorna con una patch di 19 GB : Mentre molti attendono di tornare online in Sea of Thieves, a causa della manutenzione ai server che dovrebbe concludersi entro le 15:00, RARE rilascia una nuova e corposa patch del peso di ben 19 GB su Xbox One e 9GB su PC. Sea of Thieves salpa con una nuova patch Di seguito le migliorie apportate con la suddetta patch e la motivazione che si cela dietro i 19GB su Xbox One e 9GB su PC: Prima di tutto ci teniamo a chiarire che il ...

Sea of Thieves : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati da un lungo viaggio in mare tra tesori depredati, pirati scheletrici e relitti, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Sea of Thieves, su gentile concessione di Microsoft. Sea of Thieves Recensione Dopo molti anni di sviluppo e diverse BETA, Sea of Thieves è finalmente approdato su Xbox One e Windows 10, con un titolo tutt’altro che completo ma che ha molto da offrire. Al primo avvio ci ...

Phil Spencer : "orgogliosi di Rare e Sea of Thieves. Per Crackdown 3 abbiamo un piano preciso" : Quella che a meno di ribaltoni inaspettati sarà solo la prima esclusiva Microsoft di questo 2018 è disponibile sul mercato da circa una settimana e ovviamente stanno arrivando le prime reazioni di critica e pubblico. Sea of Thieves (non perdetevi la nostra guida) non sta propriamente piacendo a tutti i palati ma Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft si dichiara orgoglioso del lavoro svolto da Rare.Spencer ha parlato di Sea of ...

Sea of Thieves non convince a pieno? Accoglienza tiepida della critica internazionale : Considerando la particolare natura di Sea of Thieves (avete letto la nostra guida?) e il fatto che la stampa specializzata ha iniziato a giocare solo dopo l'effettiva uscita sul mercato del titolo Rare, parecchi recensori si stanno prendendo tutto il tempo necessario per valutare con cura l'esclusiva Microsoft. A quasi una settimana dall'uscita ci sono ormai diverse recensioni della critica internazionale che ci permettono di farci un'idea ...

Sea of Thieves "follemente ripetitivo e poco profondo" : Mentre sulle nostre pagine continuiamo a parlarvi dell'esclusiva Microsoft con il nostro freschissimo Manuale pratico per bucanieri di acqua dolce e con la nostra guida, non possiamo non concentrarci su alcune dichiarazioni molto interessanti riguardanti proprio Sea of Thieves. Delle dichiarazioni che arrivano da un ex artista di Rare che ha lavorato al gioco per più di due anni: Rob Beddall.Come riportato da Stevivor, Beddall, ha condiviso una ...

Sea of Thieves : manuale pratico per bucanieri d'acqua dolce : Sea of Thieves è indubbiamente un titolo dall'incredibile atmosfera. Per introdurvi al piratesco mondo ideato dai ragazzi di Rare abbiamo pensato ad un modo originale per spalancare le porte del titolo ai pirati alle prime armi. Abbiamo quindi ritenuto opportuno scaricarvi in una lurida taverna e lasciare che fosse il locandiere dietro al bancone a parlare per noi. Non badate troppo al suo linguaggio sboccato, è un pirata in pensione dopotutto, ...

Sea of Thieves - Digital Foundry : 'tecnologia unica e bellissima' : Sea of Thieves è nei negozi Digitali e fisici da qualche giorno, e da più parti del mondo ci si è pronunciati circa il suo valore ludico e tecnologico. Una delle voci più autorevoli in materia proviene da Digital Foundry, che ha testato il titolo di Rare in tutti i suoi formati e si ...

Sea of Thieves : il gioco sarà offline per manutenzione domani : Lo sviluppatore di Sea of Thieves ha confermato la manutenzione in programma per la giornata di domani, nella quale i server saranno offline per una manutenzione di circa 5 ore.Il gioco, riporta Videogamer, sarà dunque offline a partire dalle 9.00 alle 14.00 GMT del 24 marzol, il che significa che in questo lasso di tempo sarà impossibile accedere al gioco, per cui conviene prendersi una pausa.Rare annuncia che altre manutenzioni sono previste, ...

Sea of Thieves : il prossimo update introdurrà una penalità per le morti : Sea of Thieves è uscito solo da qualche giorno, ma sembra che gli sviluppatori siano già al lavoro su alcune novità che verranno introdotte dal prossimo update, una di queste che non sarà accolta felicemente da quei pirati che hanno l'abitudine di lasciarci le penne tra le onde dei mari del titolo realizzato da Rare.Cpme riporta VG24/7, il nuovo aggiornamento implementerà infatti una vera e propria tassa sulla morte dei giocatori, che ogni volta ...

Sea of Thieves : Guida agli errori : Come anticipato da RARE nel nostro articolo Sea of Thieves: Manutenzioni ai Server e Nuove Patch in arrivo, sono previste diverse manutenzioni per risolvere le tante problematiche che affliggono i server di gioco. Se in questi giorni vi capita spesso di imbattervi in errori di rete o altro, è bene imparare a riconoscerli per mettere in atto una possibile soluzione. Per questo motivo vogliamo condividere con voi tutto quello che ...

Sea of Thieves : Rare annuncia l’arrivo del tributo per la resurrezione : Dite la verità, quanti di voi hanno visitato il galeone dei dannati in Sea of Thieves? Questa speciale imbarcazione, è accessibile solo a coloro che hanno perso la vita in mare e per un breve periodo di tempo, dato che funge da portale tra il mondo dei morti e dei vivi, consentendo ai giocatori defunti di tornare in vita. Sea of Thieves: Quando la morte ha un prezzo In Sea of Thieves perdere la vita non ha prezzo, almeno fino ad ...