Scuola | tra banchi 9 | 4% di stranieri Il 61% di loro è nato in Italia

Scuola : tra banchi 9 - 4% alunni stranieri : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono ai banchi delle nostre scuole sono 826mila, il 9,4% della popolazione studentesca complessiva, 11mila in più rispetto all'...

Chiara Appendino : "Non mando i vigili a impedire l'entrata a Scuola ai bimbi non vaccinati" : "Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici". A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è discusso il bilancio dell'ente, la sindaca di Torino Chiara Appendino, a proposito dell'esclusione da scuola dei bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali.A Torino gli inadempienti sono circa 500, di cui 245 frequentano i ...

Trapani - ragazzini vandalizzano una Scuola materna : Vandalizzata a Trapani la scuola di via Verdinais, dell'istituto comprensivo Pertini, nel quartiere Sant'Alberto. Alcuni ragazzini sono entrati nella scuola devastando un'aula e il tutto in pieno ...

Un salone e tante vetrate Così è la Scuola del futuro : ... dunque: in caso di emergenza i vigili del fuoco possono accedervi con l'autopompa da via Volta nel corridoio tra il palazzetto dello sport e la piastra polivalente. Il giardino esterno sarà molto ...

Svolta al Miur : affidare i lavori solo a collaboratori contrattualizzati della Scuola : Il Miur ci da una bella notizia oggi. Il dicastero di Viale Trastevere ha dimostrato la sua disponibilità a riaffidare i servizi di pulizia alle scuole. In un articolo pubblicato da Orizzonte scuola si legge che nel corso di una informativa al ministero inerente la semplificazione amministrativa, con i sindacati si è discusso dell’esternalizzazione dei […] L'articolo Svolta al Miur: affidare i lavori solo a collaboratori ...

Moncalieri - 12enne litiga coi genitori per un problema a Scuola e si butta dalla finestra : Tragedia sfiorata nella serata di lunedì nel Torinese. Una ragazzina di dodici anni si è gettata da una finestra di casa apparentemente dopo una discussione con i suoi genitori. Portata in ospedale, fortunatamente è rimasta sempre sveglia e cosciente.Continua a leggere

Mestre - genitore come una furia a Scuola : maestra aggredita si sente male - ricoverata in ospedale : Si è presentato a scuola giovedì mattina. Al collaboratore scolastico che l'ha avvicinato all'ingresso ha detto che aveva urgenza di parlare con la maestra del figlio. Così sono andati a chiamare l'...

Le innovazioni contrattuali nel mondo della Scuola : a Gela seminario della Cgil : In vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU , Rappresentanze sindacali unitarie, del comparto scuola, che si terranno nelle giornate del 17-18-19 Aprile 2018, si è svolta oggi, 23 marzo 2013, ...

Ladro entra in una Scuola - spacca il distributore a calci e bastonate : poi beve una bibita : E' stato rintracciato (e denunciato) l'autore della scorribanda all'interno della scuola di via Brigata Verona, a Palermo. Il bottino del suo raid: merendine, pc e monitor.

Tra Scuola e merito - al via il Premio Alfieri del Lavoro : Contribuire a "consolidare il rapporto tra la scuola e il mondo del Lavoro e mettere in evidenza le punte di merito che il nostro sistema formativo, pur fra tante difficoltà, è in grado di esprimere": ...

Zotta : fondamentale diffondere testo Costituzione tra le aule di Scuola : Roma – Zotta: diffonderemo Costituzione italiana tra i bambini Roma – Di seguito le dichiarazioni attraverso una nota di Maria Teresa Zotta, presidente della Commissione... L'articolo Zotta: fondamentale diffondere testo Costituzione tra le aule di scuola proviene da Roma Daily News.

Ghouta - bomba centra una Scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle zone controllate dai ribelli ha fatto una strage in un popolare mercato alla periferia di Damasco: 35 i morti. Intanto continua l'esodo di civili in fuga dai combattimenti ad Afrin e dalla ...