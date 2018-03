Scuola | tra banchi 9 | 4% alunni stranieri

Chiara Appendino : "Non mando i vigili a impedire l'entrata a Scuola ai bimbi non vaccinati" : "Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici". A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è discusso il bilancio dell'ente, la sindaca di Torino Chiara Appendino, a proposito dell'esclusione da scuola dei bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali.A Torino gli inadempienti sono circa 500, di cui 245 frequentano i ...

Trapani - ragazzini vandalizzano una Scuola materna : Vandalizzata a Trapani la scuola di via Verdinais, dell'istituto comprensivo Pertini, nel quartiere Sant'Alberto. Alcuni ragazzini sono entrati nella scuola devastando un'aula e il tutto in pieno ...

Appendino : "Non manderò i vigili a impedire l'entrata a Scuola dei bimbi non vaccinati" : 'Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici'. A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è ...

Un salone e tante vetrate Così è la Scuola del futuro : ... dunque: in caso di emergenza i vigili del fuoco possono accedervi con l'autopompa da via Volta nel corridoio tra il palazzetto dello sport e la piastra polivalente. Il giardino esterno sarà molto ...

Svolta al Miur : affidare i lavori solo a collaboratori contrattualizzati della Scuola : Il Miur ci da una bella notizia oggi. Il dicastero di Viale Trastevere ha dimostrato la sua disponibilità a riaffidare i servizi di pulizia alle scuole. In un articolo pubblicato da Orizzonte scuola si legge che nel corso di una informativa al ministero inerente la semplificazione amministrativa, con i sindacati si è discusso dell’esternalizzazione dei […] L'articolo Svolta al Miur: affidare i lavori solo a collaboratori ...

Moncalieri - 12enne litiga coi genitori per un problema a Scuola e si butta dalla finestra : Tragedia sfiorata nella serata di lunedì nel Torinese. Una ragazzina di dodici anni si è gettata da una finestra di casa apparentemente dopo una discussione con i suoi genitori. Portata in ospedale, fortunatamente è rimasta sempre sveglia e cosciente.Continua a leggere

Mestre - genitore come una furia a Scuola : maestra aggredita si sente male - ricoverata in ospedale : Si è presentato a scuola giovedì mattina. Al collaboratore scolastico che l'ha avvicinato all'ingresso ha detto che aveva urgenza di parlare con la maestra del figlio. Così sono andati a chiamare l'...

Le innovazioni contrattuali nel mondo della Scuola : a Gela seminario della Cgil : In vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU , Rappresentanze sindacali unitarie, del comparto scuola, che si terranno nelle giornate del 17-18-19 Aprile 2018, si è svolta oggi, 23 marzo 2013, ...

Ladro entra in una Scuola - spacca il distributore a calci e bastonate : poi beve una bibita : E' stato rintracciato (e denunciato) l'autore della scorribanda all'interno della scuola di via Brigata Verona, a Palermo. Il bottino del suo raid: merendine, pc e monitor.

Tra Scuola e merito - al via il Premio Alfieri del Lavoro : Contribuire a "consolidare il rapporto tra la scuola e il mondo del Lavoro e mettere in evidenza le punte di merito che il nostro sistema formativo, pur fra tante difficoltà, è in grado di esprimere": ...

Zotta : fondamentale diffondere testo Costituzione tra le aule di Scuola : Roma – Zotta: diffonderemo Costituzione italiana tra i bambini Roma – Di seguito le dichiarazioni attraverso una nota di Maria Teresa Zotta, presidente della Commissione... L'articolo Zotta: fondamentale diffondere testo Costituzione tra le aule di scuola proviene da Roma Daily News.

Ghouta - bomba centra una Scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle zone controllate dai ribelli ha fatto una strage in un popolare mercato alla periferia di Damasco: 35 i morti. Intanto continua l'esodo di civili in fuga dai combattimenti ad Afrin e dalla ...

Ultime contratti statali 2018 - Scuola : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...