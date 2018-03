Scoperte ossa umane | è giallo | Tra i resti forse anche quelli di una 15enne

Archeologia : le ossa Scoperte in un relitto al largo di Cape Cod potrebbero appartenere al “Principe dei Pirati” : Archeologi, in collaborazione con il Whydah Pirate Museum di Yarmouth, nel Massachusetts, hanno annunciato la scoperta di resti umani di 300 anni fa che potrebbero appartenere ad uno degli uomini più famosi dell’Età dell’Oro della Pirateria, “Black Sam” Bellamy. In una gelida notte d’aprile del 1717, il famoso Principe dei Pirati, Sam Bellamy, e le 144 persone del suo equipaggio a bordo della Whydah Gally rimasero intrappolati nella fatale morsa ...