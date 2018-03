Sci alpino | Sofia Goggia | “Non ho fallito la mia gara Prima tante coppe e poi quella

Sci alpino - Flavio Roda : “La FISI è in salute e ha grandi atleti. Bisogna lavorare sui giovani” : MILANO – In occasione dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, è intervenuto il Presidente Flavio Roda. Il numero uno della FISI si è prima soffermato sull’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica e con Giovanni Malagò, esaltando le qualità degli atleti: “A Roma è stata una giornata importante per i ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Potevo vincere il gigante olimpico - ma anche perdere tutto. La Coppa di superG è alla mia portata” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Federica Brignone. Un inizio difficile per la gigantista azzurra, a causa di un problema fisico, mai del tutto risolto e che si è portata dietro per tutto l’anno: “Il mio problema è classificato come pubalgia. Non si conoscevano i ...

'Scivolava sul pendio ghiacciato con un cannoncino in spalla : così salvai la vita a quell'alpino' : TRENTO. Si intitola "La Forcella di Lavaredo" l'appassionante racconto dell'alpino Giovanni Battista Tomasi, di Mattarello, che aderendo all'invito del "Trentino" ripercorre un giorno di naja di 56 ...

Sci alpino - Tricolori : Brignone e Bosca campioni italiani nel gigante : Ancora lei. Ancora loro. Federica Brignone, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di PyeongChang, è la regina del gigante ai campionati italiani di Santa Caterina Valfurva. La campionessa azzurra ha ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : Federica Brignone domina il gigante femminile. A Giulio Bosca il titolo maschile : Con l’assegnazione dei due titoli del gigante si sono chiusi oggi i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Al femminile la vittoria è andata per il secondo anno di fila a Federica Brignone. La valdostana ha letteralmente dominato la gara, chiudendo la prima manche con già oltre un secondo di vantaggio sulla concorrenza. Nella seconda, poi, ha sigillato il trionfo, precedendo di 2″92 Valentina Cillara Rossi e di ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : terzo titolo in superG per Matteo Marsaglia. Tra le donne Nicol Delago batte Johanna Schnarf : Nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di sci alpino 2018 sono stati assegnati i due titoli di superG. Al maschile Matteo Marsaglia ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 2012 e del 2014. Il romano ha chiuso la gara al secondo posto, a soli 9 centesimi dallo svizzero Ralph Weber (la gara era Open), vincendo di conseguenza il titolo nazionale. Dietro di lui, staccato di un solo centesimo, un altro elvetico, Stefan Rogentin, ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo anche in combinata per Christof Innerhofer e Johanna Schnarf : Dopo aver conquistato il titolo in discesa, Christof Innerhofer e Johanna Schnarf si sono imposti nella prova della combinata ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva. Si ripartiva proprio dalla prova veloce ed Innerhofer si è confermato anche tra i pali stretti, laureandosi ancora Campione d’Italia. La gara, però, è stata vinta, proprio come in discesa, dallo svizzero Ralph Weber, che ha preceduto di 44 ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo in discesa per Innerhofer e Schnarf : Sono cominciati i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Sulla pista Deborah Compagnoni conquistano il titolo in discesa Christof Innerhofer e Johanna Schnarf. Nella gara maschile la miglior prestazione è stata quello dello svizzero Ralph Weber in 1’21″85, che ha preceduto di 23 centesimi Innerhofer. Per il velocista azzurro, reduce dal podio di Are in superG, si tratta del secondo titolo italiano della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : una stagione rosa per l’Italia. Goggia e Brignone le stelle. Uomini sottotono - con la crisi delle prove tecniche : Le finali di Are hanno messo la parola fine alla Coppa del Mondo di sci Alpino. Una stagione che ha lasciato all’Italia tanti grandi risultati, ma anche qualche delusione. Sette mesi che proviamo a rivivere in parole e numeri. SOFIA Goggia – Non c’è dubbio che la bergamasca è l’atleta copertina della stagione azzurra. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Coppa del ...

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : assegnate tutte le Sfere di Cristallo. L’Italia festeggia con Sofia Goggia e Peter Fill : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito tutte le Classifiche, da quelle generali a quelle delle varie specialità. GENERALE MASCHILE: HIRSCHER Marcel AUT 1 1620 1 874 1 720 33 26 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1285 2 710 2 575 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 886 2 612 3 274 JANSRUD Kjetil NOR 4 884 7 343 43 15 45 16 1 400 2 110 FEUZ Beat SUI 5 856 1 682 9 174 PINTURAULT ...

Sci alpino - Manuela Moelgg si ritira : “Spero di avere lasciato il segno - peccato per l’ultima gara”. L’addio dopo 18 anni : Manuela Moelgg ha concluso la propria carriera. L’azzurra ha deciso di appendere gli sci al chiodo a trentacinque anni: il gigante di Are doveva essere la sua ultima gara ma il forte vento ha costretto gli organizzatori a cancellare la Finale di Coppa del Mondo. La finanziera di San Vigilio di Marebbe ha disputato 18 stagioni nel massimo circuito, ha partecipato a tre Olimpiadi (miglior tempo nella prima manche di PyeongChang) e sette ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Werner Heel è quarto nella discesa di Soldeu ma non basta. Christopher Neumayer vince la Coppa di specialità : Il sogno di Werner Heel di vincere la Coppa Europa di discesa si è infranto all’ultima gara, quella delle Finali di Soldeu che ha chiuso la stagione. L’azzurro si è piazzato al quarto posto nella prova odierna: all’austriaco Chistopher Neumayer è bastato concludere al 12° posto per prendersi la Coppetta. Era difficile per Heel, che partiva con 41 punti da recuperare. Il 34enne ha fatto il suo, scendendo con il pettorale 4 e ...

Coppa del Mondo di Sci alpino 2018 - troppo vento ad Aare : niente gare. Manuela Moelgg si ritira : troppo vento ad Aare, per questo motivo sono stati cancellati lo slalom gigante donne della finale di Coppa del Mondo di sci alpino e lo slalom speciale uomini senza recupero. La Coppa di disciplina femminile è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg. niente ultima gara quindi per l'azzurra ...

Sci alpino - Manuela Moelgg dice basta : 'ho passato anni meravigliosi - me li sono goduti tutti fino in fondo' : ... con il rammarico dell'uscita nella seconda manche nello slalom di Val d'Isère del 2009, quando era avviata verso la medaglia d'oro, e 285 presenze complessive in Coppa del mondo, condite da ...