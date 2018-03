“Sapeva di essere alla fine | quella cosa alla testa…” Frizzi | l’ultima triste verità

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e inil ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizioogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono fare a meno di lui. La forza di un leone, la voglia di vivere di un combattente, così si era descritto solo qualche giorno fa il presentatorerivista Gente, dicendo che ogni giorno lottava per vivere. Fabrizio sapeva benissimo che davanti a lui ci sarebbe stato un cammino pieno di insidie, ma era anche consapevole di poter godere di un grandissimo affetto e di essersi affidato a specialisti di sua fiducia. Solo questo nulla più, aveva voluto ...