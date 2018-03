San Pietro | cadono calcinacci dalla navata della Basilica | panico tra i turisti

La Russia chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex spia russa avvelenata - Mosca risponde a Usa e Ue : “Espelliamo 150 diplomatici”. Chiuso consolato di San Pietroburgo : Mosca fa la sua mossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere 60 diplomatici russi per il caso Skripal, mossa coordinata con i Paesi Ue, la Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici Usa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, aggiungendo che “anche nei riguardi degli altri paesi tutto sarà speculare per quel che riguarda il numero delle persone che se ne andranno dalla Russia dalle missioni ...

Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti - Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di...

Vaticano - cadono calcinacci nella Basilica di San Pietro : Fortunatamente nessuno dei turisti che in quel momento affollavano numerosi la Basilica è rimasto ferito

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo ed espelle 60 diplomatici americani : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati.Mosca espellerà dunque 60 diplomatici Usa, esattamente lo stesso numero allontanato da Washington. "In ...

San Pietroburgo : sempre più senzatetto in città - ormai sono migliaia : Per strada soprattutto truffati, immigrati e cacciati di casa. In tutto il Paese sono tra i 3 e i 5 milioni

Cadono calcinacci nella basilica San Pietro - nessun ferito : Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti nel pomeriggio da un pilastro della navata di sinistra della basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita la ...

Basilica di San Pietro - si stacca un pezzo d’intonaco : paura ma nessun ferito : Il danno ad un pilastro nella cappella, affollata di gente, dove è conservata la Pietà di Michelangelo. Immediato l’intervento degli operai della Fabbrica che hanno messo in sicurezza la porzione che ha ceduto

San Pietro - cadono calcinacci dalla Basilica. FOTO : San Pietro, cadono calcinacci dalla Basilica. FOTO Pezzi di stucco sono caduti vicino alla navata laterale della basilica, poco più avanti della cappella che ospita la Pietà di Michelangelo. Panico tra i turisti ma nessun ferito Parole chiave: ...

San Pietro - cadono calcinacci dalla Basilica : panico tra i turisti : Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti oggi pomeriggio all'inizio della navata laterale della Basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita...

Roma - cadono calcinacci nella Basilica di San Pietro : Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nessuno sarebbe rimasto ferito tra i turisti che affollavano numerosi in quel momento la Basilica e che si sono...

San Pietro - cadono calcinacci dalla Basilica : panico tra i turisti : Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti oggi pomeriggio all'inizio della navata laterale della Basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita...

Cade intonaco nel vicolo di San Pietro - chiuso l'accesso a Piazza del Campo : Un pezzo di intonaco dell'arco del vicolo di San Pietro ha ceduto senza provocare danni o feriti. Attualmente il passaggio verso Piazza del Campo è stato chiuso dal Comune che è intervenuto con la ...

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...