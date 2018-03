San Pietro | cadono calcinacci dalla Basilica FOTO

Basilica di San Pietro - si stacca un pezzo d’intonaco : paura ma nessun ferito : Il danno ad un pilastro nella cappella, affollata di gente, dove è conservata la Pietà di Michelangelo. Immediato l’intervento degli operai della Fabbrica che hanno messo in sicurezza la porzione che ha ceduto

Roma - cadono calcinacci nella Basilica di San Pietro : Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nessuno sarebbe rimasto ferito tra i turisti che affollavano numerosi in quel momento la Basilica e che si sono...

Cade intonaco nel vicolo di San Pietro - chiuso l'accesso a Piazza del Campo : Un pezzo di intonaco dell'arco del vicolo di San Pietro ha ceduto senza provocare danni o feriti. Attualmente il passaggio verso Piazza del Campo è stato chiuso dal Comune che è intervenuto con la ...

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Italia - sempre più Mancini. Ma lo Zenit San Pietroburgo si oppone : Ancelotti impossibile, Conte e Ranieri quasi impossibile, Di Biagio poco probabile. Escludendo questi allenatori, resta fuori un solo nome per il futuro della Nazionale azzurra. Le strade dell'Italia ...

Roma. San Pietro : Papa Francesco benedice le palme : Roma – Papa: messa a San Pietro, in piazza benedice palme Papa Francesco è arrivato a piazza san Pietro per la messa della Domenica delle... L'articolo Roma. San Pietro: Papa Francesco benedice le palme proviene da Roma Daily News.

Fallico invita Campania a partecipare al Forum di San Pietroburgo : Napoli, 23 mar. , askanews, 'Invitiamo la Regione Campania a partecipare al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo'. A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente ...

Domenica delle palme in Piazza San Pietro : arrivano dalla Calabria i ramoscelli d’ulivo : Otto quintali di ramoscelli d’ulivo partiranno dalla Calabria per raggiungere Piazza San Pietro a Roma per essere offerti in omaggio ai 120.000 fedeli che assisteranno alla Santa Messa della Domenica delle palme, presieduta dal Santo Padre. Per il terzo anno consecutivo si rinnova questo straordinario omaggio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che l’anno scorso era stato donato dalle Città dell’Olio della Sardegna e l’anno prima dalle ...

Earth Hour : A Roma Spegnimento del Colosseo con l’astronauta Paolo Nespoli e biciclettata notturna fino a San Pietro : Sabato 24 marzo si svolgerà l’undicesima edizione di Earth Hour (Ora della Terra), la manifestazione globale del WWF che ha lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di intervenire contro i cambiamenti climatici e salvare la biodiversità da cui dipende la nostra vita sulla Terra. La manifestazione centrale dell’edizione italiana di Earth Hour si svolgerà a Roma al Colosseo, monumento che insieme a San Pietro e ai palazzi delle istituzioni ...

Roma - suora travolta da auto vicino a San Pietro : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Una suora polacca è stata investita verso le 19.30 da un'auto in viale Vaticano all'altezza del civico 90, nei pressi di San Pietro, a Roma. La religiosa, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferita al San Camillo dov

