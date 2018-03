Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA

Regalo AR Emoji su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus garantito : le parole dell’azienda : Una gran bella notizia per tutti coloro che desiderano le AR Emoji su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Le speciali emoticon animate dalle incredibili sembianze umane presentate come prerogativa dei nuovissimi Galaxy S9 sono in dirittura d'arrivo anche sui predecessori: nessun dubbio, visto che a comunicarlo è la stessa Samsung Italia. La dichiarazione relativa alla più che gradita novità è stata intercettata su Facebook e in particolare sulla ...

Rispolverato il Samsung Galaxy S5 TIM : a marzo 2018 con l’aggiornamento XXU1CRA2 : Invecchia proprio bene il Samsung Galaxy S5: dall'alto dei suoi quattro anni, l'ex top di gamma ha infilato un altro aggiornamento software in Italia, per quel che riguarda i brand TIM. Di risposta alle recenti accuse che gli sono state rivolte circa il presunto insufficiente servizio offerto in termini di supporto software per i propri smartphone, l'azienda asiatica ha contribuito ad innalzare la qualità dell'esperienza utente offerta dal ...

AR Emoji presto su Samsung Galaxy S8/S8 Plus - che ricevono le patch di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità. Intanto si preparano a ricevere a breve le nuove AR Emoji tanto pubblicizzate con Galaxy S9 e S9 Plus. L'articolo AR Emoji presto su Samsung Galaxy S8/S8 Plus, che ricevono le patch di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Chiarimento definitivo sul Samsung Galaxy S9 ed il modulo radio : Da anni ormai gli utenti che seguono da vicino le vicende di Samsung in ambito mobile invocano l'introduzione del modulo radio, con intervento sul fronte hardware o tramite apposito aggiornamento software, al punto che nemmeno con il Samsung Galaxy S9 è stato fatto questo step. Ci sono speranze che, tramite apposito upgrade, ci possano essere delle novità specifiche sotto questo punto di vista? Proviamo a fare il punto della situazione e a ...

Già avvistato Samsung Galaxy Note 9 sui siti del produttore in alcune pagine di supporto : Entra già nel vivo la fase di pre-uscita del Samsung Galaxy Note 9, come non potrebbe essere altrimenti con gli ultimissimi indizi trapelati attraverso il sito dello stesso produttore, in particolare per quanto riguarda alcune divisioni nazionali del brand. Per quanto il lancio del nuovo phablet si attende solo nella prossima estate, ecco che l'azienda asiatica sta già lavorando con buona lena al lancio finale e di seguito spiegheremo il ...

Samsung Galaxy S9 Snapdragon e Exynos a confronto in un video speed test : Lo staff della Webzine PhoneBuff con uno speed test ha deciso di mettere a confronto le versioni Snapdragon ed Exynos del Samsung Galaxy S9. Chi vincerà? L'articolo Samsung Galaxy S9 Snapdragon e Exynos a confronto in un video speed test proviene da TuttoAndroid.

Dettagli Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : disposti per l’Europa - quel che sappiamo : Non è ancora giunto il momento dei Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, ma sappiamo già verranno commercializzati di certo in Europa (l'Italia non dovrebbe fare eccezione, ma per adesso non si hanno conferme in tal senso). I due dispositivi andranno a collocarsi nella fascia media del mercato, appena un gradino più sotto del duo composto dai Galaxy A8 e A8 Plus. Entro la fine dell'anno li vedremo finalmente ufficializzati, in Europa, come già accennato, ...

Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy Note 9 sta muovendo i primi passi verso l'esordio sul mercato e nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench con nome SM-N960U L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup - Saugella ko - secco 3-0 per Busto Arsizio : ... ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Saugella Team Monza Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 , 25-18 25-19 25-17, SEMIFINALI IL PROGRAMMA GARA-1 Sabato 31 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Savino ...

Samsung Galaxy Note 9 primo Benchmark con Android Oreo 8.1 : Spunta il primo Benchmark del Samsung Galaxy Note 9 che conferma l’hardware principale e il sistema operativo Android Oreo 8.1: ecco il punteggio.Il Samsung Galaxy Note 9 sta iniziando a far parlare di se: oggi 28 marzo 2018 è stato individuato sul database di GeekBench il primo Benchmark di questo dispositivo che utilizza nativamente Android Oreo 8.1.Samsung Galaxy Note 9 con Android Oreo 8.1: ecco i risultati del primo BenchmarkGeekBench ...

Samsung Galaxy A6 e A6+ arrivano in Europa ma non negli USA : Secondo recenti informazioni ufficiose i prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ arriveranno in Europa (pensiamo pure in Italia) ma non saranno disponibili negli USA.Samsung sta in parte cambiando le carte in tavola per la sua fascia media e media alta di prezzo: stiamo ovviamente parlando della Gamma A 2018 che dovrebbe presto arricchirsi dei modelli A6 e A6+.I prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ secondo fonti da ritenersi ufficiosi (non proprio ...

Samsung Galaxy S9 ed S9+ - arriva un aggiornamento software da 287 MB : I nuovi Samsung Galaxy S9 ricevono un aggiornamento software che sembra essere partito dalla Germania: da lì infatti arrivano le prime segnalazioni L'articolo Samsung Galaxy S9 ed S9+, arriva un aggiornamento software da 287 MB proviene da TuttoAndroid.

Riflettori accesi su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : fluidità e batteria con aggiornamento marzo : Due giorni fa i non più giovanissimi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo sui dispositivi no brand con gran sorpresa dei possessori del device che dopo tanto ritardo accumulato per il precedente update mensile di febbraio, si aspettavano di dover attendere e non poco anche per l'ultimo adeguamento contro le vulnerabilità software. Così non è stato ed è giunta l'ora di iniziare a tirare le somme per ...

Samsung Galaxy S5 riceve - un po’ a sorpresa - un nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy S5 (brand TIM). Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare diversi miglioramenti a livello di stabilità e performance ed è già in fase di roll out anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S5 riceve, un po’ a sorpresa, un nuovo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.