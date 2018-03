Salvini : "Non saremo subalterni a nessuno" : "Il mio obiettivo è andare al governo, per trasformare in fatti le idee che gli italiani hanno appoggiato e votato, dalla tassa unica al 15% all'abolizione della legge Fornero, dalla legittima difesa ...

Non solo Russia. Dalla Catalogna alla Corea del Nord - quando Salvini si 'smarca' dall'Europa : La politica estera del leader della Lega Matteo Salvini si 'smarca' da quella dell'Unione europea anche su due grandi temi di politica estera: la

La partita è tra Di Maio e Salvini. Ma Berlusconi non vuole restare fuori : Fu Salvini a proporre il nome di Berlusconi come ministro degli Esteri: 'Farebbe meglio - disse il segretario del Carroccio - di tutti i predecessori, perché lo conoscono in tutto il mondo. È il ...

"Macché governo tra Salvini e Di Maio E' solo un'ipotesi tecnica - non politica" : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : "Non mi ci vedo a fare il ministro di Luigi Di Maio" : "Non mi vedo a fare il ministro di un governo Di Maio". Lo ha affermato Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per il nuovo governo. "Il centrodestra ha preso più voti e ritengo che il candidato presidente del Consiglio debba essere del centrodestra. Se no qui si fa la figura del gambero... Siamo generosi ma non fino a questo punto", ha aggiunto il leader della Lega.

Salvini : "Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito" : 'Certo che sono pronto ad accettare l'incarico, ma solo se sono consapevole che una maggioranza la posso trovare, non vado in Parlamento a fare il fenomeno. Non faccio salti nel buio'. Matteo Salvini ,...

Salvini sfida Di Maio : «No a un governo di un anno - non mi vedo in un esecutivo con Renzi e Boschi» : Dalle telefonate al dialogo a distanza. Poi il gelo. E lo scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo sfondo ...

Salvini : non andrei in Parlamento al buio - serve una maggioranza : Roma, 28 mar. , askanews, Matteo Salvini non accetterebbe di presentarsi in Parlamento come premier incaricato senza avere la certezza di una maggioranza, il leader della Lega lo spiega a 'Matrix' su ...

Salvini : «Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio Eletti i quattro vicepresidenti del Senato : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

