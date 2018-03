"Siamo disposti a dialogare con tutti ma non saremo subalterni a nessuno, visto che il centrodestra è la coalizione più votata dagli italiani". Lo precisa il segretario della Lega, Salvini. "Il mio obiettivo - afferma - è andare al governo, per trasformare in fatti le idee che gli italiani hanno appoggiato e votato dalla tassa unica al 15% all' abolizione della legge Fornero, dalla legittima difesa all'espulsione dei clandestini".(Di giovedì 29 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini dialogo