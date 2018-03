Salvini | vacanze di Pasqua a Ischia con la Isoardi

Salvini e Isoardi a Ischia per le vacanze di Pasqua : Matteo Salvini è partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, in direzione Ischia, insieme alla sua compagna Elisa Isoardi, per un periodo di vacanza. Un break tra le faticose ...

