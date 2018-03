Salvini | vacanze di Pasqua a Ischia con la fidanzata Elisa Isoardi

leggo

: @mattinodinapoli Farà la sceneggiata quando nn mi pare ebbe nulla da dire sul terremoto,sulle vittime,sugli sfollat… - Yogaolic : @mattinodinapoli Farà la sceneggiata quando nn mi pare ebbe nulla da dire sul terremoto,sulle vittime,sugli sfollat… - cronista73 : Politica, Matteo Salvini diretto a Ischia per le vacanze di Pasqua -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il leader della Lega Matteoè partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, per recarsi sull'isola d', insieme alla sua compagna, per un periodo di ...