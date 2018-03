Salvini da domani a Ischia fino a Pasqua | incontra terremotati

Berlusconi sente Salvini : domani il vertice a Roma : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma , e a cui ...

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini -Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – "Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l'Associazione stampa estera.