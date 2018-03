Salvini al M5S | nessun veto a Forza Italia | premier indicato da centrodestra

Blastingnews

: Aperti al confronto per dare risposte ai cittadini, ma sia chiaro: il 17% degli italiani ha votato Salvini premier,… - riccardo_fra : Aperti al confronto per dare risposte ai cittadini, ma sia chiaro: il 17% degli italiani ha votato Salvini premier,… - Giorgiolaporta : #Salvini cresce di 6 punti nei #sondaggi e porta il #centrodestra al 39%. Cresce anche il #M5S di #DiMaio di 2 punt… - Agenzia_Ansa : Governo, #M5S fa quadrato su #Di Maio: 'Sia premier oppure nessun esecutivo'. Salvini attacca: ' Così il MoVimento… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Saranno giornate, forse settimane, frenetiche quelle che attendono la scena politica del nostro paese. Le consultazioni VIDEOcon il capo dello stato Sergio Mattarella, che dovranno portare al 1° governo della XVIII legislatura della Repubblica, non sono ancora iniziate, ma i botta e risposta tra i protagonisti del parlamento giungono in continuazione ai media. Ormai è noto che le principali forze del parlamento sono due. Una è il #movimento 5 stelle, indiscutibilmente primo partito nazionale. La seconda è la coalizione diin cui è spiccata la Lega di #Matteo, a sorpresa primo partito della coalizione stessa. Da allora i pronostici più quotati hanno dato possibile un’alleanza Lega-5 Stelle; madeve tenere conto anche del resto della sua coalizione, che invece vorrebbe trovare i numeri per un governo VIDEO da assoluti protagonisti, mentre si fa ...