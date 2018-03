Salute | sicurezza | ambiente | nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Mondo universitario e impresa si incontrano nelindi innovazione e sperimentazione sui temi della, dellae dell’, promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il, la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di approcci e strumenti di frontiera, per migliorare le capacità delle imprese nell’affrontare le sfide attuali e future in ambito ambientale, per mantenere ladei lavoratori e aumentare lanei luoghi di lavoro. “L’idea di promuovere questo– spiegano i coordinatori Marco Frey, Fabio Iraldo, Francesco Testa, docenti di economia e gestione delle imprese all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna – ...