Salute | scoperto il peggiore caso di gonorrea al mondo

Salute : scoperto legame tra emorragia gastrica e gruppo sanguigno : Importante scoperta scientifica tutta made in Mantova. Infatti, sono stati appena pubblicati sull’importante rivista internazionale Journal of Thrombosis and Thrombolysis i risultati di uno studio condotto da alcuni professionisti dell’ASST di Mantova. Questo studio, che ha analizzato più di 300 pazienti sottoposti a gastroscopia in urgenza per sospetta emorragia, ha messo in luce per la prima volta una associazione tra il gruppo sanguigno O e ...