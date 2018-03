Salute | riabilitazione al biliardino | a Milano calcio balilla senza barriere

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) All’ospedale San Raffaele dilapuò essere ‘un gioco da ragazzi’, divertente come una partita di. La new entry nel Reparto di Neurologia dell’Irccs di via Olgettina è proprio un modello speciale diperché adattato alle esigenze delle persone che si muovono in carrozzina: “Un calcetto per tutti, poiché lo sport è il mezzo per superare le diversità e creare integrazione”, spiega Francesco Bonanno, presidente della Federazione paralimpica italiana(Fpicb) che ha donato lo strumento di ‘sport therapy’ all’Unità di Neurologia, Neurofisiologia clinica e Neuro, diretta da Giancarlo Comi. La sport-terapia – sottolineano dall’ospedale del Gruppo San Donato – trova riscontro in letteratura scientifica che riporta diversi benefici ...