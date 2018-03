Salute e sport | la passione ‘spezzacuore’ | più rischi di infarto con le vittorie in casa

Salute : lo sport “spezza il cuore” - più rischi di infarto se si vince in casa : Uno studio pubblicato sul ‘Canadian Journal of Cardiology‘ ha rilevato un aumento dei ricoveri ospedalieri fra i maschi al di sotto dei 55 anni con sintomi di infarto miocardico il giorno successivo alla vittoria del Montreal Canadiens, una squadra canadese di hockey su ghiaccio. Dato che l’hockey è parte della vita canadese, i ricercatori del Montreal Heart Institute hanno voluto indagare sul possibile collegamento tra eventi ...

Salute : dai vaccini allo sport - gli urologi dettano il decalogo per gli uomini : Maschi, basta disattenzione nei confronti della vostra Salute e via a una serie di accortezze per mantenerla più a lungo possibile. È l’invito della prima campagna nazionale per la Salute maschile, promossa dalla Società Italiana di urologia in collaborazione e con il patrocinio del ministro della Salute, presentata oggi a Roma. Gli esperti dettano dunque le regole di base per la prevenzione delle principali malattie maschili. Eccole: 1. Evita ...

Salute Il 50% delle under14 non pratica sport - il 9% fuma - l'8% è obesa. : Le adolescenti italiane non sempre seguono stili di vita sani ed equilibrati. l'8% delle bambine è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma mentre la media internazionale è del 3%. Il pediatra di ...

Salute - pigre e fuori forma : il 50% delle teenagers italiane non fa sport - l’8% è obeso : Adolescenti italiane ‘bocciate’ dai pediatri. L’8% delle giovanissime è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma, contro una media internazionale del 3%. E’ quanto emerge dal 44° Congresso nazionale sindacale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), che ...

Salute : la vita sportiva la “pillola” migliore contro l’invecchiamento : Una vita sportiva è la ‘medicina’ migliore per rallentare l’invecchiamento. Lo ha stabilito uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, che ha confrontato due gruppi, uno formato da anziani che per tutta la vita hanno fatto una regolare attività sportiva e l’altro (adulti e giovani) che non hanno mai fatto sport. Ebbene, i risultati del lavoro dimostrano che i primi hanno un ...

Salute : l’attività sportiva la migliore arma contro l’invecchiamento : Uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, pubblicato su “Aging Cell“, ha rilevato che nelle persone anziane che hanno praticato attività sportiva tutta la vita, il livello di invecchiamento, l’efficienza del sistema immunitario e la massa muscolare sono migliori rispetto ad anziani che non l’hanno mai praticata. I ricercatori hanno studiato 125 ciclisti dilettanti con ...

“Sembrava un gioco - si è rovinato la vita”. Il dramma a 19 anni : giovane - sportivo e in Salute accetta una scommessa con gli amici e rimane paralizzato. La madre distrutta : “Imparate da questa tragedia” : Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 ...

Prevenzione oncologica - la Lilt Crotone presenta un progetto tra sport e Salute : ... la Lega italiana per la lotta ai tumori , dal 20 al 25 aprile in Calabria si svolgerà un'impresa sportiva non agonistica mai compiuta nella nostra regione, che coniugherà sport e salute , sposando ...

Sabato 24 e domenica 25 febbraio a Città della Scienza : sport - benessere e Salute : Volersi bene e prendersi cura di sé: il weekend del 24 e 25 febbraio a Città della Scienza è tutto dedicato alla salute. Stile di vita, corretta alimentazione e attività fisica costante saranno esplorate in tutti i loro aspetti attraverso...

Salute & alimentazione : il caffè a dosi moderate è alleato dello sport : Hanno tagliato il nastro di partenza le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Quasi 3.000 atleti provenienti da 92 Paesi si stanno confrontando su sport di resistenza e potenza, come lo sci di fondo e il pattinaggio di velocità, e su discipline ad intervallo, come ad esempio il biathlon (tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo). Su prestazioni sportive, resistenza e ruolo del caffè nuovi dati dall’Institute for Scientific Information ...

Salute : Lorenzin - incentivi fiscali a chi pratica sport e più ore a scuola. : ... oltre a rappresentare un investimento per la prevenzione delle malattie croniche e per il miglioramento della Salute, ha effetti positivi sulla società e sull'economia". "L'inattività fisica, ...