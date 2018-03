Salento | pubblico da Serie A per una gara di amatori | il video virale

Blastingnews

: La mostra sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile - piazzasalento : La mostra sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il maltempo non ferma i visitatori allo scoperta dei beni di pregio valorizzati dalle Giornate del FAI di Primavera. Una… - TgrRaiPuglia : Il maltempo non ferma i visitatori allo scoperta dei beni di pregio valorizzati dalle Giornate del FAI di Primavera… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) "Nel mondo, nulla di grande è stato fatto senza passione" spiegava il filosofo Hegel. Come dargli torto., terra di mare, terra d'amore, terra di passione. A questo, basta aggiungere quel pizzico di brio in più che nei derby non manca mai. E allora, capita che addirittura in una fredda serata di marzo, durante un match del campionato, lo spettacolo sugli spalti sia daA, con tanto di fumogeni e coreografia di tutto rispetto (come si vede nel nostro, in fondo alla pagina e nella foto, scattata da Donato Nobile)....