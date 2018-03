Sala | prosciolto da accusa di abuso per “piastra” Expo Resta il processo con rito

ilfattoquotidiano

: #UltimOra #Expo, #Sala prosciolto dalla accusa di abuso di ufficio #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Expo, #Sala prosciolto dalla accusa di abuso di ufficio #Canale50 - TgLa7 : #Expo: gup, #Sala prosciolto da accusa abuso ufficio - L_Antifascista : RT @TgLa7: #Expo: gup, #Sala prosciolto da accusa abuso ufficio -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il gup di Milano Giovanna Campanile si è pronunciata oggi contro il rinvio a giudizio nel procedimento con al centro l’appalto della Piastra dei Servizi dell’che vede tra gli otto imputati anche il sindaco di Milano Giuseppeto did’ufficio in qualità di ex ad di. In mattinata per circa tre ore la difesa del primo cittadino ha controreplicato alle repliche della scorsa udienza della Procura Generale e poi la parola è passata anche ad altre due difese. Secondo l’, che aveva formalizzato la sua richiesta di rinvio a giudizio l’8 marzo scorsoavrebbe “violato” le norme del Codice degli appalti ed esercitato un potere di deroga non in linea con le normative europee decidendo di affidare, senza gara, la fornitura di seimila alberi per arredare il sito alla Mantovani spa, che ne trasse un “vantaggio ...