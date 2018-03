Russia espellerà 150 diplomatici e chiuderà un consolato Usa

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Centocinquanta, tanti quanto la somma deiespulsi dai Paesi occidentali che hanno seguito la strada battuta da Londra e Washington. È questa la risposta della, che ha anche annunciato la chiusura delstatunitense a San Pietroburgo, in risposta alle misure prese da molti Paesi dell'Ue e della Nato.La decisione di Putin è l'ultimo capitolo nella storia dell'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia dei servizi segreti russi, e della figlia Yulia, che oggi è tornata a essere cosciente e a parlare, dopo l'attacco con il gas nervino avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury.Jon M. Huntsman Jr, ambasciatore americano in, è già stato convocato al Cremlino, secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Sessanta istatunitensi che lasceranno il Paese, tanti quanti quelli espulsi da Trump pochi giorni orsono.A candidarsi a fare da ...